الأربعاء 27 سبتمبر، 2023

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين السيدة نادية الحنوط، مديرة للتعاون والعمل الثقافي؛ والسيد فؤاد أخريف، مديرا للمشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية.

وأضاف أنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد خاليد لحلو، مديرا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ في حين تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تعيين السيد بوزكري رازي، مديرا للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر.

وسجل الوزير أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين السادة عزيز الخياطي، مديرا للميزانية؛ وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة؛ وحسن بولقنادل، مديرا لمكتب الصرف؛ وعادل هدان، مديرا للدراسات والتوقعات المالية؛ وخالد سبيع، مديرا للمنشآت العامة والخوصصة؛ ومحمد الخرمودي، مديرا لأملاك الدولة.

(ومع 27.09.2023)