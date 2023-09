Jeudi 21 Septembre 2023

Réunion du Conseil de Gouvernement

– Statut de « pupille de la nation »: Le Conseil de gouvernement décide de transformer le projet de décret-loi en projet de loi:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a décidé de transformer en projet de loi le projet de décret-loi N° 2.23.845 portant octroi du statut de « Pupille de la Nation » aux enfants victimes du séisme d’Al-Haouz .

Ce nouveau projet de loi sera présenté au prochain conseil de gouvernement, a déclaré le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de cette réunion du conseil de gouvernement.

A rappeler que la question de la prise en charge immédiate des enfants orphelins, suite au séisme d’Al Haouz, qui se retrouvent aujourd’hui sans famille ni ressources, avait été évoquée lors de la réunion de travail, présidée par le Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le 14 septembre 2023 au Palais Royal de Rabat.

Lors de cette réunion, le Souverain a demandé à ce que ces enfants soient recensés et qu’il leur soit octroyé le statut de pupille de la nation.

– Le Conseil de gouvernement adopte des propositions de nomination à des fonctions supérieures:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, MM. Ismail Chekkouri et Abdellah Ben Mellouk ont été nommés respectivement Directeur des Questions globales et Directeur de la Coopération multilatérale et des Affaires économiques internationales, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), M. Salaheddine Abkari a été nommé à la tête de la Direction des Affaires administratives et financières.

(MAP 21.09.2023)