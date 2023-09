La Jeunesse Marocaine Distinguée par les Nations Unis pour l’innovation technologique et l’intégrité

Par Mohammed Drihem

Une jeune équipe d’étudiants de l’Université Al Akhawayn a brillé de mille feux lors du hackathon Coding4Integrity qui s’est tenu à Doha la semaine dernière avec le soutien de prestigieuses organisations telles que l’UNODC et Microsoft.

17 pays représentés par des équipes de futurs ingénieurs ont pris part à cette compétition d’envergure mondiale dont l’objectif est de saisir le potentiel et l’énergie des jeunes codeurs pour innover et développer des solutions technologiques anti-corruption.

Selon ses organisateurs ; ce hackathon fait appel à un riche réseau de partenaires mondiaux, des secteurs public et privé, et offre une expérience complète aux jeunes développeurs participants qui verront leurs projets technologiques concrétisés et adoptés par les parties prenantes.

A noter que le projet innovant de l’équipe d’Al Akhawayn pour combattre la tricherie dans les examens en ligne a non seulement captivé le jury, mais a aussi permis de mettre en lumière le potentiel technologique du Royaume sur la scène mondiale.

Pour Mehdi Alami Idrissi, membre de l’équipe.

« C’est une reconnaissance qui dépasse les frontières et qui met en valeur le Maroc comme acteur clé dans l’innovation technologique, »

Le panel de juges composé de figures emblématiques du monde des affaires et de la technologie tel que le CEO de Microsoft, a été impressionné par la maturité et l’ingéniosité de l’équipe marocaine, qui a su allier compétence technique et sensibilité aux enjeux sociaux.

« Ce succès est une preuve éclatante du talent, de l’ingéniosité et de l’engagement de nos étudiants pour avoir un impact positif sur les sociétés et faire la différence dans le monde. L’équipe AUI a porté haut et fort les couleurs du Maroc et notre Université en est très fière » souligne le président de l’Université Al Akhawayn, Dr. Amine Bensaid.

L’équipe d’AUI a été récompensée d’un prix de 27 500 USD. Elle a également une opportunité d’intégrer le Microsoft Startup Garage. « Ce n’est qu’un début. Notre ambition est de faire du Maroc un leader dans la tech éthique, » conclut Mohammad Zentari.

Consciente de la place grandissante de la technologie dans l’économie et des attentes des entreprises et des jeunes, l’Université Al Akhawayn a réussi, dans le cadre de son plan stratégique, à mettre en place une gamme de programmes innovants pour former les futurs leaders des métiers du digital. Des leaders capables d’accélérer le développement économique de leurs pays et continent.