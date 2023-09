38.523 JEUNES FILLES ET GARCONS RETROUVENT LE BANC DE L’ECOLE AU TITRE DE 2023-24 DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Mohammed Drihem

38.523 jeunes filles et garçons ont pris récemment le chemin de l’école au titre de l’année scolaire 2023-24 au niveau de la Province d’Ifrane pour retrouver les bancs d’écoles repartis sur 35 écoles primaires dont 38 en milieu rural comptant quelques 95 écoles satellites pour un total de 19512 élèves, 13 collèges dont 08 en milieu rural au profit de 9061 élèves et 09 Lycées dont 04 en milieu Rural pour un nombre global de 5540 élèves.

Dans ce même cadre, il y’a lieu de souligner que 13 internats ont ouvert leurs portes devant les élèves internes des deux sexes dont 08 pour les collégiens et collégiennes en milieu rural, 05 pour les lycéens et lycéennes dont 03 en milieu Urbain et 02 en milieu rural.

Le secteur de l’enseignement privé au niveau de la Province d’Ifrane quant à lui ; compte 23 établissements primaires, 11 collèges et 02 lycées pour un totale de 2990 élèves que compote le secteur. On prévoit notamment l’inscription de quelques 4410 élèves au niveau du secteur du Préscolaire répartis sur un total de 116 salles de classes.

En Guise de soutien au social et dans le cadre de l’Initiative Royale « Un million de cartables », prés de 17854 élèves des deux sexes de l’enseignement primaire ont bénéficiés de cahiers et de fournitures scolaires et 5356 autres « lèves ont bénéficiés de livres scolaires alors qu’au niveau de l’enseignement collégiens ; 4816 élèves ont bénéficié de cahiers et de fournitures scolaires et 1445 collégiens et Collégiennes ont bénéficiés de livres scolaires.

A noter enfin que dans le cadre du déploiement, au titre de la rentrée scolaire 2023-2024, du projet « Écoles pionnières » lancé par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a dans les établissements primaires publics, avec pour objectifs l’amélioration de la qualité des apprentissages de base, la réduction de la déperdition scolaire et l’épanouissement des élèves ; quatre écoles ont été inscrites dans la page de ce projets de « Ecole pionnière » à connaitre : Les deux écoles de Moussa Bnou Nouceir et de Tizi Moulay El Hassan à Azrou, école Al Fath à Ainleuh et l’école du centre du Secteur scolaire d’Ait Yahia Ou Alla. Ces écoles pionnières compte un total de 1144 élèves encadrés globalement par 45 enseignants et enseignantes.

Ce projet rappelons-le ; intervient dans le cadre du déploiement de la Feuille de route 2022-2026 pour une école de qualité pour tous, et dans la perspective d’améliorer les apprentissages de base des élèves en adoptant de nouvelles méthodes et approches pédagogiques efficaces. Il vise à jeter les fondations de l’école publique du futur basée sur une approche participative répondant aux attentes des élèves, de leurs parents et des cadres pédagogiques, indique le ministère mardi dans un communiqué.

Le modèle des « Écoles pionnières » implique une transformation globale de la performance des établissements qui repose sur l’engagement volontaire de l’équipe pédagogique et la mise à disposition de ressources pédagogiques, numériques et matérielles au service de la réussite des élèves. Un dispositif de formation certifiante et d’accompagnement de proximité est mis en place pour aider les enseignants à adopter des pratiques efficaces en classe dont l’impact est démontré par la recherche scientifique. Les améliorations des apprentissages des élèves seront mesurées et suivies de manière régulière à travers des évaluations objectives.