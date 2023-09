Conférence internationale des Géoparcs UNESCO : 15 Conventions de partenariat pour Un meilleur développement durable du Géoparc M’Goun

Par Mohammed Drihem

Samedi 09 septembre 2023 en marge de la Cérémonie de Clôture des travaux de la 10ème Conférence Internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’Unesco organisée du 04 au 11 septembre à Marrakech ; l’association Geoparc Mondial UNESCO du M’Goun représentée par son Président Driss Achbal ; à signé une quinzaine de conventions de partenariat et de coopération avec d’autres Geoparc mondiaux de l’UNESCO sans compter le nombre de conventions similaires. Signées à cette même occasion entre des Geoparcs de différents pays.

L’Objet de cette convention d’entente signée entre l’association Géoparcs de M’goun et les 15 autres Géoparcs mondiaux couvre une variété de thèmes de collaboration dont la mise en œuvre s’effectuera selon diverses modalités, réflexion stratégique partagée, co-organisation de rencontres, publication conjointe, communication. Actions dans le but d’agir ensemble pour protéger, préserver, restaurer, valoriser le patrimoine naturel et culturel de deux territoires à travers une vision éthique.

Dans ce cadre de convention; les Domaines de coopération concernent la Communication et l’éducation à l’environnement et au développement durable, les échanges et le réseautage, l’Expertise, la recherche, la formation et support technique, le développement communautaire, socio-économique et le Tourisme durable

Au regard des projets des deux territoires et des compétences respectives des deux partenaires, cinq axes thématiques prioritaires ont été identifiés sur lesquels les partenaires souhaitent développer une action commune :

En matière de communication et d’éducation à l’environnement et au développement durable, les deux parties conjuguent leurs efforts pour mener un ensemble d’actions de communication, d’éducation environnementale et de mobilisation citoyenne des deux territoires, elles réfléchissent aux leviers pour favoriser l’implication de la biodiversité pour limiter les impacts sur le changement climatique ou s’adapter à ses effets, relaient mutuellement leurs outils de communication sur leurs sites internet, échangent des publications et coordonnent leurs actions de communication sur des opérations ou campagnes conjointes et s’engagent à éduquer et former la population locale sur les valeurs de la diversité biologique et les mesures qu’elles peuvent prendre pour la conserver et l’utiliser de manière durable ;

En matières d’Echanges et de réseautage, les deux parties favorisent le développement de la coopération entre leurs techniciens, animateurs et leurs réseaux de géo partenaires, organisent chaque année une réunion de bilan et de prospective pour présenter les actions menées et discuter de celles qui pourraient être entreprises et mobilisent aussi, leurs Géo-partenaires (guides, coopératives d’artisanat, de produits locaux et de services touristiques) pour une meilleure adhésion à leurs activités communes.

Sur le plan de l’Expertise, de la recherche, formation et d’accompagnement technique ; les deux parties favorisent un échange entre le conseil scientifique du Géoparc de M’goun et l’équipe du Géoparc « partenaire » notamment : Des échanges pédagogiques entre écoliers des deux territoires, le développement de la science participative, les enjeux liés au changement climatique et la réflexion prospective pour s’y adapter, la Prospection et mobilisation des sources de financement auprès d’autres partenaires, notamment les élus et collectivités territoriales locales, les organismes institutionnels, les coopérations nationales et internationales, les opérateurs privés avec les possibilités d’échange de scientifiques et d’étudiants pour des séjours d’études dans des établissements marocains et du pays partenaire.

Concernant l’axe du développement communautaire et socio-économique ; les deux partenaires coopèrent pour mener des actions conjointes visant à améliorer les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des petits producteurs agricoles et à aider les organisations professionnelles des deux territoires à devenir des organisations plus stables et responsables et à augmenter leurs revenus à travers des actions conjointes, notamment : L’appui aux organisations professionnelles dans la promotion des produits locaux, l’Accompagnement en marketing, l’Organisation de voyages d’échanges, l’Appui à la commercialisation des produits agricoles et artisanaux, la Mise en réseau des acteurs du développement des deux territoires la Création d’une plateforme de propositions pouvant alimenter les plans d’action des deux parties et des acteurs du développement, avec des idées de projets et de propositions pouvant contribuer à l’amélioration du développement économique et social ;

En matière de tourisme durable, les deux partenaires prévoient l’Organisation d’événements communs sur les thématiques du géotourisme (géologie, circuits géo-écotouristiques, territoire, paysage, etc.), le Partage d’expériences avec échange d’expertise et renforcement des capacités des acteurs du tourisme des deux côtés, l’échange pour développer des initiatives sportives et l’Organisation de voyages d’échanges entre acteurs du tourisme ;

A noter aussi que les deux parties suivront la mise en œuvre de cet accord au moyen de réunions biennales pour évaluer les enjeux et les réalisations du partenariat, identifier les actions à entreprendre et procéder aux ajustements nécessaires.