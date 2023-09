10ème CONFERENCE INTERNATIONALE DES GEOPARCS : LE CONSEIL MONDIAL DES GEOPACS MONDIAUX UNESCO EN CONCLAVE A MARRAKECH

Par Mohammed Drihem

A l’occasion de la 10ème Conférence Internationale sur les Géoparcs Mondiaux UNESCO qui se tient à Marrakech du 04 au 11 septembre 2023 sous le Haut Patronage de SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie ; le Conseil Mondial des Géoparcs UNESCO a ouvert le bal Lundi 04 septembre 2023 à Marrakech par la tenue de son 8ème Conseil Mondial étalée sur les deux premières journées de cette conférence.

Dans sa déclaration au Journal , le Président du conseil mondial des Géoparcs UNESCO ; Guy Martini a tenu de souligner que cette réunion de deux journées est très importante pour l’UNESCO puisqu’elle va permet de prendre des décision importantes concernant les nouvelles candidatures postulant pour obtenir le label « Géoparc Mondial UNESCO » et la revalidation des Géoparcs UNESCO existant sachant bien que les Géoparcs UNESCO sont revalidés systématiquement toutes les quatre années.

Sur la table des travaux de cette réunion de deux journée; selon Guy Martini ; 34 nouvelles candidatures de Géoparcs à analyser et 34 autres anciens Géoparcs à revalider soit un total de 68 dossiers à traiter en deux journées (04 et 05 septembre) ce qui est Trop intense ; avait-il précisé.

Et d’ajouter qu’à la fin de ce conseil mondial; on annoncera l’intégration de probablement 20 à 25 nouveaux Géoparcs labellisés UNESCO ce qui fera augmenter le nombre des Géoparcs mondiaux UNESCO ; qui sont aujourd’hui au nombre de 195 Géoparcs dans le monde va augmenter pour dépasser les 210 Géoparcs Mondiaux UNESCO à travers le Monde.

De son côté, le représentant de l’UNESCO en France Kristophe Vindenbergue a tenu de féliciter le Maroc et le Géoparc M’Goun pour avoir organisé cet évènement qui est un évènement Clé pour l’UNESCO du fait qu’il lui a permis de réunir le conseil des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui est un groupe d’experts désigné par la Directrice de l’UNESCO et qui ; au regard des nouvelles applications ; il décide si les candidats sont prêts à accéder a ce réseau qui se constitue maintenant de 195 Géoparcs dans 48 états membres de l’UNESCO.

Pour Kristophe Vindenbergue ; on assiste aujourd’hui à une extension très importante de ce réseau des Géoparc UNESCO en Amérique Latine et tout récemment dans le Monde Arabe et en Afrique et c’est pourquoi a-t-il précisé ; cet intérêt de souligner l’importance de cette dynamique et cette prise conscience dans le Monde Arabe sur la nécessité de la protection du patrimoine géologique et du rôle que cela peut jouer dans le développement durable pour le tourisme et c’est là quelques choses que le Géoparc M’Goun représente par excellence puisque ça fait déjà plusieurs année que M’Goun est un Géoparc UNESCO qui joue un rôle très important dans la promotion du concept non seulement dans le monde arabe mais aussi en Afrique ». De même avait-t-il ajouté, non seulement ils (NDR : les responsables marocains de M’Goun) prennent cette responsabilité de partager leurs connaissances mais ils ont soumis aussi une candidature pour organiser la 10ème Conférence Internationale des Géoparcs Mondiaux qui est une grande messe pour l’UNESCO et pour les GGN qui est l’association de tous les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO.

Selon notre interlocuteur, cela là fait deux ans que le Maroc a déposé sa candidature et il y’avait plusieurs bons candidats avec lui mais celle du Maroc était très très forte dans plusieurs sens ; plus que l’aspect organisationnel pour nous ; c’était aussi la valeur symbolique du fait que ça serait la première fois que cette conférence se tienne en Afrique et dans le Monde Arabe en présence de tous ces projets qu’on est en train de soutenir en présence de l’équipe de M’Goun que j’ai hâté de visiter car vraiment le Géoparc M’Goun est un Géoparc exceptionnel avait-t-il lancé.

Ces jours-ci on est à Marrakech ou on a été reçu dans les meilleures des conditions et ces très important car ces deux premiers jours du conseil sont très très intensives avec 76 dossiers à vérifier dans de meilleures circonstances et c’est la moindre des choses pour qu’on puisse dire car ; c’est vraiment jusqu’ici c’est une réception exceptionnelle dont on est très heureux et au nom de l’UNESCO et de mes Collègues je tiens à remercier les autorités marocaines et en particulier l’équipe de M’Goun d’avoir pris cette responsabilité et de nous accueillir ici avait-t-il Ajouté.

Apres ces deux jours du conseil précise Kristophe Vindenbergue, ; on commence avec la conférence même et j’ai cru comprendre que ça sera un nombre record de participant qui dépassera les 1000 inscriptions avec des gens qui viennent de partout à travers le monde à Marrakech pour échanger de bonnes pratiques, pour apprendre l’un de l’autre, pour présenter leurs innovations avec leurs nouveautés et pour les nouveaux projets ; présenter leur travail et pour voir comment on peut coopérer ensemble dans un travail de réseau.