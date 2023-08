LE GEOPARC M’GOUN SE PREPARE A ACCUEILLIR LES CONFERENCIERS INTERNATIONAUX SUR LES GEOPARCS UNESCO A AZILAL

Par Mohammed Drihem

Les Villes de Marrakech, Beni Mellal et Azilal accueillent la 10ème édition de la Conférence Internationale sur les Géoparcs UNESCO du 04 au 12 septembre 2023 prochain.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie, cette nouvelle édition organisée par le Réseau mondial des Géoparcs de l’UNESCO, le conseil régional de Beni Mellal-Khénifra et l’association Géoparc M’Goun avec leurs partenaires accueillera quelques 1000 participants représentant 50 pays répartis sur les cinq continents du Globe et 195 Géoparcs UNESCO à travers le Monde en plus des experts, professeurs, étudiants intéressés par le Géo-tourisme durable.

A rappeler que le Géoparc M’Goun est un territoire protégé qui renferme des géo-sites, des sites géotouristiques et des sites archéologiques de grande valeur (les empreintes de dinosaures, les gravures rupestres…), des sites architecturaux et un patrimoine culturel et artistique amazigh très riche. Il a une vocation éducative, proposant un programme pédagogique scientifique et environnemental.

Le Géoparc M’Goun selon ses initiateurs s’étend sur une superficie de plus de 5700 Km² et englobe 15 communes dont une commune de la province de Beni Mellal les 14 autres relèvent de la province d’Azilal dont le Chef-lieu Azilal ; abrite le musée du Géoparc, cet espace d’information et d’exposition du patrimoine naturel, culturel et paysager du Géoparc.

A noter aussi que la construction et la scénographie du Musée du Géoparc M’Goun ont été financées par le Conseil de la Région et réalisées par l’Agence Régionale d’Exécution des Projets (AREP) pour un montant de 24.397.637,00 DH.

Autres Sites touristiques à Découvrir

La région de Béni Mellal – Khénifra compte de nombreux sites touristiques reflétant la diversité de ses potentialités naturelles et écologiques, faisant de la région une destination de référence du tourisme de nature, du géo-tourisme et de l’écotourisme durable.

Ainsi donc ; au niveau de la province de Béni Mellal le visiteur peut découvrir le site touristique de Ain Asserdoune ; cet espace naturel, classé patrimoine national en 1947 situé à l’est de la ville de Béni Mellal, entre le Moyen-Atlas et la vallée de Tadla et doté de la principale source hydraulique de Béni Mellal avec un débit d’eau avoisinant les 2000 litres par seconde et de deux cascades d’une hauteur de 2,5m.

Un peu plus loin de Ain Asserdoune dans les hauteurs, le visiteur peut aller à la découverte de Ksar Béni Mellal cet autre Monument historique classé construit par le Sultan Alaouite Moulay Ismail au 17ème siècle au sommet d’une montagne à côté d’Ain Asserdoune pour protéger la ville des envahisseurs et qui offre une vue panoramique sur la ville de Beni Mellal

Au niveau de la Province d’Azilal ; le touriste en mal de dépaysement sera émerveillé de prime abord par la beauté du Barrage de Bin El Ouidane alimenté par deux défluents : Oued Ahensal et Oued El Abid avec son élévation de près de 850 mètres (2790 pieds), sa Superficie de 3 725 hectares, pour plus de 1,3 milliards m3 d’eau et sa profondeur d’un maximum de 120 mètres,

Plus loin encore ; les Cascades d’Ouzoud constituant un Site géologique pittoresque vous accueilleront au niveau de Tanaghmeilt, à 150 km au nord-est de Marrakech et à 1060 mètres d’altitude dans le massif de l’Atlas, entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas dans la province d’Azilal, Avec sa Hauteur totale de 110 mètres (330 pieds), ces cascades d’Ouzoud comptent trois paliers et la chute la plus longue est de 75 mètres.

Pour les fans de la randonnée pédestre et de l’escalade, il est conseillé de visiter aussi et surtout le très beau village de Taghia admirablement perché au milieu des hautes montagnes du Grand Atlas à quelques 1700 m d’altitude qui vous bercera dans le rythme de la vie authentique au cœur de la nature vierge avec quelques petits terrains de blé et des maisons en pisé où les imazighens ; maitres des lieux ; vous accueillent avec leur hospitalité légendaire et chaleureuse et où les jeunes Guides accompagnateurs et grimpeurs chevronnées vous feront découvrir la joie de la grimpe de la verticale (Escalade) et du canyonisme dans la région

Dates à Retenir.

Initié en l’an 2000 ; le projet du Géoparc M’Goun a été porté par l’Association pour la Protection du Patrimoine Géologique du Maroc et par l’ex-Conseil Régional Tadla Azilal. En 2004 ; l’Association du Géoparc M’Goun (AGM) a vu le jour et a présenté le projet du Géoparc M’Goun à SM Le ROI Mohammed VI en 2008.

Labellisé par l’UNESCO en 2014 ; le Géoparc M’Goun a vu son Label UNESCO renouvelé en 2019 parallèlement avec la création du réseau africain des Géoparcs.

En 2020 la candidature du Géoparc M’Goun pour l’organisation de la 20ème édition de la conférence internationale sur les Géoparcs Mondiaux UNESCO et en 2021 le Maroc s’est vu attribuer la présidence du Réseau Africain des Géoparcs par l’UNESCO et le Réseau Mondial des Géoparcs en la Personne de Driss Achbal président de Géoparc M’Goun.