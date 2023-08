Développement territorial et investissement public Objet d’une réunion élargie du comité Provincial de la province d’Ifrane

Par Mohammed Drihem

Suite à des directives du Ministère de l’intérieur, une réunion élargie aux présidents des collectivités territoriales et aux chefs de services extérieurs s’est tenue au siège de la province d’Ifrane, sous la présidence du secrétaire général de la province Esskali Bouchaib et durant lequel il a été demandé aux participants de veiller personnellement sur le processus d’inventaire des différents projets qui font objet d’investissements publics qu’a connu le territoire Provincial, qu’ils soient achevés, encore en cours de réalisation ou programmés et n’ont pas été réalisés, en remplissant avec soin et exactitude les trois canevas établis à cet effet.

A cet égard, le secrétaire général de la Province a souligné la nécessité de vérifier les informations concernant les différents investissements publics dans les différents domaines de développement et dans les différentes régions de la province qui seront incluses dans ces trois canevas car ces dernières donneront une idée précise sur les investissements publics dans la Province, investis soit par les services extérieurs et leurs ministères respectifs, soit venus en soutien aux collectivités territoriales ou encore dans le cadre des programmes régionaux durant la période étalée entre 2015 et 2022,

Ces Canevas, selon Bouchaib Esskali, doivent parvenir à la province au plus tard le 28 août 2023, date limite pour permettre au service compétent de compiler les différentes données provinciales et de les transmettre aux autorités compétentes de la wilaya et au comité régional au plus tard le 30 août, qui compilera à son tour les différentes données de la région avant de les transmettre au ministère avant le 10 septembre 2023 pour qu’elles soient analysées et évaluées.