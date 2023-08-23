مراكش و ازيلال على موعد مع : الملتقى العالمي العاشر لجيومنتزهات اليونسكو الاسبوع الاول من شتنبر 2023

بقلم محمد الدريهم

تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده ، ينظم مجلس جهة بني ملال خنيفرة بتعاون مع الشبكة العالمية لجيومنتزهات اليونسكو وجمعية جيوبارك مكون بأزيلال، الدورة العاشرة للملتقى العالمي لجيومنتزهات اليونسكو، وذلك من 4 إلى 11 شتنبر 2023 بكل من مدينة مراكش ، أزيلال وبني ملال.

يعتبر الملتقى العالمي للمنتزهات الجيولوجية لليونسكو حدثا هاما بحيث يجتمع فيه خبراء دوليين ومسؤولين حكوميين وباحثين وعلماء وممثلين للمنتزهات الجيولوجية من جميع أنحاء العالم لاجل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة و الخبرات والممارسات الجيدة للحفاظ على التراث الجيولوجي والثقافي ولتعزيز منظومة اليونسكو للتنمية المستدامة والحفاظ عل الموارد الطبيعية من أجل ضمان استدامتها للأجيال القادمة وتطوير منظومة السياحة المستدامة.

و ستشكل النسخة العاشرة فرصة للاحتفال بإنجازات المنتزهات الجيولوجية عبر العالم خلال السنوات الأخيرة، كما ستتيح للمشاركين الفرصة لتقاسم خبراتهم والتعلم من بعضهم البعض، مع تعزيز الروابط بين المنتزهات الجيولوجية المختلفة بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتوأمة بين العديد من المنتزهات العالمية، وفي هذا الصدد سيتم توقيع أزيد من 20 اتفاقية للشراكة والتعاون والتوأمة بين جيوبارك مكون ومختلف المنتزهات العالمية بكل من الصين، ماليزيا، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، اليابان، فرنسا ألبرتغال، كندا، رومانيا، البرازيل واليونان.

كمت سيعرف هذا الملتقى العالمي متابعة إعلامية كبيرة ستشكل مناسبة للتعريف بالمؤهلات الحضارية والثقافية للمملكة المغربية بصفة عامة كبلد للتسامح والانفتاح وما يكتنزه المغرب من معالم حضارية وثقافية يعود تاريخها إلى ازيد من 12 قرنا. وكذا إشعاع قوي لجهة بني ملال خنيفرة والمجال الترابي للمنتزه العالمي جيوبارك مكون وما يزخر به من مؤهلات طبيعية وحضارة أمازيغية وتنوع بيولوجي وإيكولوجي متميز مما يجعل منه جنة للجيولوجيين المغاربة وقاطرة للتنمية السياحة الجبلية والمستدامة وارضا غنية بأثار الديناصورات وبتراث معماري متفرد وهندسة قصباتها المعروفة عالميا وارتباط أهلها بمجالاتهم الجبلية وسعيهم لخلق الثروة من خلال تنويع مداخلهم عبر تقوية المنتجات المجالية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير الرياضات المائية والجبلية وحسن استقبال السياح المغاربة والأجانب، وهي معطيات يمكن للزوار استكشافها من خلال متحف جيوبارك مكون بأزيلال الذي يعتبر ايقونة هندسية وجوهرة علمية داخل المجال الترابي لجيوبارك مكون.

وللإشارة فمجال جيوبارك مكون يمتد على مساحة تقدر ب 7530 كلم 2 تضم 15 جماعة ترابية واحدة منها بإقليم بني ملال و14 جماعة بالمجال الأطلسي لإقليم أزيلال بساكنة تزيد عن 220.000 نسمة وقد ساهمت منظومة جيوبارك في خلق دينامية سياحية واقتصادية متميزة على المستوى الوطني بتأطير شبكة من الشركاء من تعاونيات إنتاجية وجمعيات محلية وشبكة للوسطاء وتعاون مع الجماعات الترابية وجمعية المرشدين السياحين الجبلين وارباب المأوي السياحية وخلقها لنادي جيوبارك مكون للرياضات المائية والجبلية وتنظيمها للعديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والاشعاعية، بإشراف مباشر من مجلس التوجيه والإرشاد المكون من ولاية مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعمالة إقليم أزيلال ومجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليم لأزيلال ومجموعة الجماعات الترابية الاطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال ومختلف القطاعات الحكومية الشريكة، خاصة وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الثقافة والشباب والتواصل .

هذا ومن المتوقع أن يشارك في هذا الملتقى العالمي أزيد من1200 مشاركا من 60 دولة، مما سيوفر فرصة ومساحة للالتقاء وتبادل الممارسات الجيدة والمعارف والخبرات حول إدارة المنتزهات الجيولوجية وحماية الموروث الثقافي داخل مجالات اليونسكو، وسيتضمن برنامج المؤتمر جلسات عامة وورشات عمل موضوعاتية وزيارات ميدانية على تراب جيوبارك مكون بأزيلال وبني ملال، كما سيشمل عروض علمية حول سبل الإدارة المستدامة للمواقع الجيولوجية، والتربية البيئية، والسياحة المسؤولة، والتنمية الاقتصادية المحلية. والتغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية، كما سيشكل الملتقى مناسبة لاتخاذ العديد من القرارات من طرف المجلس العالمي لجيومنتزهات اليونسكو والمصادقة على إعلان مكون العالمي، والاعلان عن جوائز مهرجان أفلام المنتزهات العالمية وتسليم جوائز أفضل الممارسات العالمي، وتسليم شواهد الاعتراف من طرف منظمة اليونسكو للمنتزهات الجديدة لسنوات 2020-2021و 2022. وكذا الإعلان عن البلد المستضيف للدورة الحادية عشرة للملتقى العالمي لجيومنتزهات والذي عرف ترشيح كل من ماليزيا، كوريا الجنوبية البرازيل والشيلي .

وتجدر الإشارة إلى أن جيوبارك مكون العالمي بإقليم أزيلال يعتبر الأول عربيا وافريقيا المعترف به من طرف منظمة اليونسكو سنة 2014، ليتم تجديد الاعتراف على إثر زيارة خبراء اليونسكو سنتي 2018 و2022، وهو بذلك يرأس الشبكة الافريقية لجيومنتزهات اليونسكو، ويمثل إفريقيا ضمن المكتب التنفيذي للشبكة العالمية لجيومنتزهات اليونسكو.

وقد تم تقديم ترشيح المملكة المغربية لاحتضان الدورة العاشرة لهذا الملتقى العالمي الهام، بمناسبة تنظيم الملتقى التاسع بجزيرة جوجو الكورية الجنوبية سنة 2020، حيث نافس الملف المغربي ملفات قوية لكل من فرنسا، البرازيل والمكسيك، قبل أن يحظى الملف المغربي بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي للشبكة العالمية لقوته العلمية وإشعاعه الثقافي والحضور القوي لجيوبارك مكون ضمن مختلف المحافل العالمية.