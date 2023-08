LA VILLE OCRE DE MARRAKECH ACCUEILLE LA 10ème CONFERENCE DES GEOPARC UNESCO

Par Mohammed Drihem

Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste ,Le conseil régional de Beni Mellal-Khénifra , l’Association Géoparc M’Goun et le Réseau mondial des Géoparcs de l’UNESCO organisent la 10ème édition de la Conférence Mondiale des Geoparcs de l’UNESCO ; un événement d’envergure internationale prevu du 4 septembre au 11 septembre 2023 à Marrakech, Benimellal et Azilal.

La Conférence Mondiale des Geoparcs de l’UNESCO est un événement majeur qui rassemble des experts internationaux, des responsables gouvernementaux, des chercheurs, des scientifiques et des représentants des Geoparcs du monde entier dont l’objectif principal est de promouvoir l’échange de connaissances et de bonnes pratiques pour la conservation du patrimoine géologique et culturel.

Selon ses organisateurs ; cette 10ème édition sera l’occasion d’exposer et de présenter les réalisations des Geoparcs dans le monde entier au cours des dernières années et lors de laquelle les participants auront l’opportunité de partager leurs expériences et d’apprendre les uns des autres, tout en renforçant les liens entre les différents Geoparcs

A souligner que le Maroc ; à travers la candidature du Géoparc M’Goun à Azilal relevant de la Région de Beni Mellal Khenifra ; à eu l’honneur de remporter l’organisation de cette 10ème Conférence Mondiale des Geoparcs de l’UNESCO après une compétition féroce avec les autres pays qui étaient en lice pour abriter cet important événement international à savoir, le Brésil, le Mexique et la France.

Reconnue pour sa richesse naturelle et culturelle exceptionnelle, la province d’Azilal relevant de la région de Béni Mellal Khénifra, où se trouve le Geoparc UNESCO de M’goun, offre un cadre idéal pour accueillir les participants qui auront l’occasion de découvrir la beauté des paysages, la diversité géologique et l’héritage culturel unique de cette région.

Plus de 1.200 participants représentant 60 nationalités sont attendus à cette conférence qui se veut une occasion et un espace de rencontre, d’échange de bonnes pratiques, des connaissances et des expériences sur la gestion du patrimoine géologique et culturel dans les espaces des géoparcs,

Le programme de la conférence comprendra des séances plénières, des ateliers thématiques, des visites sur le terrain sur le territoire du Géoparc M’Goun, et des présentations scientifiques. Les sujets abordés incluront la gestion durable des sites géologiques, l’éducation à l’environnement, le tourisme responsable et le développement économique local.

Pour plus d’informations sur la conférence et pour vous inscrire, veuillez consulter notre site internet https://www.geoparc-mgoun.ma/ ou contacter notre équipe organisatrice à (adresse e-mail/contact).