IFRANE : CONFERENCE NATIONALE SUR « LA FORET : PATRIMOINE NATIONALE ». APPEL POUR LA PRESERVATION DE LA FORET

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre des activités programmées pour la 5ème édition du Festival d’Ifrane, une conférence nationale sur le thème de : « La foret : Patrimoine national » a été organisée samedi 10 Aout 2023 à la salle des conférences du centre-ville d’Ifrane avec la participation d’éminents experts et chercheurs nationaux et de responsables institutionnels et associatifs concernés par la cause environnementale nationale en général et par le secteur forestier en particulier.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette conférence nationale organisée en présence notamment du Directeur de la société citoyenne « ABL Aviation » qui compte lancer incessamment une large opération de reboisement de la ville d’Ifrane et sa Région ; le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid a tenu de rappeler que la Province d’Ifrane est doté d’un patrimoine forestier très riche et varié qui joue plus d’un rôle important qui contribuent d’une façon direct au bien-être des populations locales tout en répondant à leurs besoins en relation avec la foret assurant ainsi le développement socio-économique durable des zones de Montagne à travers la promotion de l’emploi stable notamment dans les secteurs du Bois, de l’élevage et de l’écotourisme entre autres métiers de la montagne générateurs de revenus.

Ce riche patrimoine forestier avait-il ajouté est sujet à une très forte pression qui nous interpelle tous pour contribuer ; chacun de son côté ; à sa préservation et à son développement et dans ce sens a-t-il précisé, le département de tutelle (ANEF) et les autorités provinciales et locales travaillent en concert selon une feuille de route basée sur une stratégie bien précise et efficace qui prend en ligne de compte les besoins et les aspirations des populations locales tout en veillant sur les équilibres écologiques et environnementaux de cette richesse forestière et ce, dans le cadre de développement durable global.

Au terme de son allocution ; le Gouverneur d’Ifrane a souligné que suite aux orientation Royales, le Parc National d’Ifrane a été choisi comme Parc modèle pour la mise en œuvre de la stratégie nationale «Forets du Maroc 2020-2030 » et particulière son pilier 2 concernant «la Gestion et développement des forêts du Maroc selon ses potentialités » visant d’atteindre un million de Touristes à l’horizon 2030 mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 734 millions de Dirhams objet d’une convention de partenariat multilatérale impliquant divers ministères et institutions étatiques qui vise d’assurer l’aménagement et la valorisation du Parc National d’Ifrane à travers le développement et la valorisation de projets touristiques visant le développement socio-économique du territoire.

A noter que cette conférence nationale a été marqué par la présentation de quatre communications respectivement par Moha Belkhdouch de la DREF Fès/Meknès sur « la stratégie Nationale Foret du Maroc 2020-2030 », Lahcen Oukanou du Parc National d’Ifrane sur « les Parcs nationaux : Levier du développement durable et de préservation du patrimoine naturel national », Mustapha Bendiffi de la DREF Fès/Meknès sur « les Feux de forêts : Dangers et lutte contre les incendies » et de Hicham Jarrah de l’ONSSA sur le sujet du « traitement phytosanitaire »

Au terme de cette conférence nationale ; les participants à ses travaux ont adopté une batterie de recommandations dont notamment et entre autres: La nécessité de mobilisation pour la programmation de projets contribuant au développement socio-économique, la protection de la foret comme patrimoine national, le renforcement de la sensibilisation pour la préservation de la foret, la nécessité de revoir l’organisation du parcours pastoral entre agdal et azaghar et améliorer le couvert végétal par l’ensemencement des plantes autochtones, la nécessité de création de point d’eau dans les zones soufrant du stress hydrique et la nécessité de lutter contre la mafia du cèdre et l’abattage clandestin des arbres du cèdre entre autres.

Dans sa déclaration au Journal, Moha Belkhdouch représentant la Direction Régionale de l’ANEF a souligné que la nouvelle stratégie nationale : «Forêts du Maroc 2020-2030», lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 13 février 2020 à Chtouka Ait Baha, ambitionne d’infléchir la problématique de dégradation et d’établir un équilibre entre conservation et développement de la forêt et de ses ressources.

Cette nouvelle stratégie vise à rattraper 30 ans de dégradations des espaces forestiers nationaux, dont la superficie est estimée à neuf millions d’hectares, à renforcer la compétitivité du secteur et assurer sa modernisation, à réconcilier les Marocains avec la forêt et à développer un patrimoine forestier pour toutes les générations et les tranches sociales, selon un modèle de gestion durable, inclusif et générateur de richesse.

Selon Moha Belkhdouch cette stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030» repose sur cinq orientations principales, à savoir la conversion du domaine forestier en un territoire de développement, l’adoption d’une approche participative associant tous les intervenants, le renforcement des capacités productives des forêts, la protection de leur biodiversité et l’amélioration de leur durabilité.

Afin de relever ces défis, précisa-t-il ; la nouvelle stratégie s’articule autour de quatre axes d’intervention, à savoir la création d’un nouveau modèle basé sur une approche participative associant les populations à la gestion, le développement des espaces forestiers selon leur vocation et richesses, la promotion et la modernisation des métiers forestiers à travers la création de pépinières forestières modernes et l’introduction de l’outil numérique dans la gestion du secteur, et enfin la réforme institutionnelle du secteur via la qualification des ressources humaines, la mise en place d’un pôle de formation et de recherche, et la création d’une Agence des eaux et Forêts et d’une Agence de conservation de la nature.