LE GOUVERNEUR D’IFRANE PRESIDE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA 5ème EDITION DU FETIVAL D’IFRANE

Par Mohammed Drihem



Vendredi 18 Aout 2023 en début de soirée ; la scène de la place de la Couronne du centre-ville d’Ifrane bandée d’estivants et d’autochtones assoiffés du plaisir de vivre des soirées artistiques nocturnes et mélodieuses a été au rendez-vous avec la soirée inaugurale de la 5ème édition du Festival d’Ifrane organisée du 18 au 21 Aout 2023 courant.

Cette soirée inaugurale du 5ème festival d’Ifrane Initiée par l’Association Forum Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED) en partenariat avec la Province d’Ifrane et le conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane a été présidée par le Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid et marquée par la présentation de plusieurs tableaux artistiques pleins de couleurs animés par plusieurs troupes d’Ahidouss de la Région pour une symphonie d’Ahidouss et les deux artistes de la chanson Amazigh Yamna El Amraoui et Mustapha Oumguil.

Dans une Déclaration à notre correspondant Régional à Ifrane ; le Directeur Artistique du festival Nabil Jay a souligné que le choix du thème de cette nouvelle édition 2023 du Festival d’Ifrane n’est pas fortuit puisque la ville d’Ifrane se trouve au cœur d’un vaste territoire forestier où le Cèdre est Roi et le choix du thème de : « la foret ; un patrimoine national » est venu justement pour contribuer à la sensibilisation sur le grand intérêt de cette richesse patrimoniale forestière nationale et sur la nécessité de sa préservation notamment et surtout contre les feux de forêts dévastateurs surtout en ces temps de grande canicule.

Ce thème justement avait-il ajouté ; fera objet d’une conférence scientifique et de sensibilisation nationale avec la participation d’éminents experts et des chercheurs qui vont animer les débats autour de différents sujets relatifs à la foret.

Par ailleurs, Nabil Jay a tenu de préciser que la « Petite Suisse du Maroc » qui connait chaque année en cette période estivale un afflux incommensurable d’estivants aussi bien nationaux qu’étrangers et de nombreux Marocains du Monde qui mettent le Cap sur cette belle ville ; sera animée le temps d’un week-end prolongé ; par un riche plateau artistique concocté par les organisateurs de cette 5ème édition du Festival d’Ifrane qui coïncide notamment avec la célébration de l’anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple du 20 Aout et avec la fête de la jeunesse du 21 Aout 2023.

Au programme artistique de cette édition 100% marocaine nationale et régional avait-il conclu, les mélomanes de la musique marocaine arabe et amazigh seront au rendez-vous avec une symphonie d’Ahidouss et les artistes Yamna, Oumguil, Mouhsine d’Ifrane, Abderahman Chinwi, RYM, Distinct, Hadou Aarab, Farid Ifrane, Mehdi Fadili, H-Kayne, Idriss Idrissi, Mimoune Ourahou, Tarek Five Stars, Moussa Atlas, Fatih Ain leuh, Biik Shiyouden, Oussidi et aussi Korda.

La 5ème Edition du Festival d’Ifrane Placée sous le thème de : « la Foret ; Patrimoine National » ; sera marquée notamment par la tenue d’une Conférence Nationale sur les incendies de Forêt le samedi 19 Aout 2023 et par l’organisation de Tournois sportifs « Urban Challenge » du Mini Foot, du Basket 3X3, du Volley Ball, du Tir au Plateau, du Cross-Country et du Badminton et ce, les Dimanche 20 et Lundi 21 Aout 2023.