Une scientifique Marocaine primée par une société savante à Los Angeles aux USA

Mohammed Drihem





Pr Hasnaa Chennaoui Aoudjehane professeur à l’Université Hassan II de Casablanca, Faculté des Sciences Ain Chock et Présidente fondatrice de ATTARIK Foundation for Meteoritics and Planetary science a reçu Mercredi 16 Août 2023à Los Angeles (USA) le prestigieux « Service Award » de la Meteoritical Society (MetSoc) .

La cérémonie de remise des prix à eu lieu à l’Université de Californie Los Angeles UCLA lors de la tenue du 86ème congrès annuel de la MetSoc.

A noter que ce prestigieux prix vient reconnaitre l’importante contribution de Hasnaa Chennaoui Aoudjehane à la communauté des chercheurs sur les météorites, la planétologie et les cratères d’impact.

A souligner aussi que la Meteoritical Society est la société savante créée en 1933, regroupant les spécialistes du monde entier dans la recherche scientifique sur ces thématiques. Elle décerne chaque année des prix à des scientifiques qui se sont démarqués par leurs travaux et leur engagement.

Il s’agit de la première distinction attribuée à une chercheuse Marocaine, du monde arabo-musulman et africain par la Meteoritical Society. Une distinction qui souligne le rôle joué par le Maroc sur la scène scientifique internationale en ce qui concerne les météorites et la planétologie par les efforts consentis par Pr Chennaoui depuis le début des années 2000, période à laquelle elle a initié ces thématiques au Maroc.

Pr Chennaoui a permis, notamment au Maroc d’être représenté depuis 2005 de façon ininterrompue dans les instances de la MetSoc en siégeant pendant plusieurs mandats dans le « Comité de Nomenclature des météorites » (comité constitué de 12 experts internationaux), dans le bureau de la MetSoc et plusieurs autres comités.

A rappeler ici notamment que le Maroc est l’un des pays les plus riches en météorites au monde. Pr Chennaoui a consacré toute sa carrière scientifique à les valoriser, les préserver, leur rendre leur identité Marocaine. Auparavant, toutes les météorites provenant de cette région étaient dénommées officiellement NWA suivi d’un numéro.

Docteur d’état ès-Sciences en géochimie et en planétologie, spécialiste des gaz rares dans les liquides silicatés ainsi que des phases de choc dans les météorites, elle a initié plusieurs travaux de recherche complémentaires en planétologie. Elle a formé plusieurs doctorants afin de développer et pérenniser ces thématiques dans les universités Marocaines.

Hasnaa Chennaoui Aoudjehane a milité et contribué à la mise en place au Maroc, d’une réglementation intelligente et unique dans la région concernant le patrimoine géologique du Maroc.

En 2019, elle a co-fondé ATTARIK Foundation for Meteoritics and Planetary Science, une association à but non lucratif dédié à la promotion de la recherche scientifique sur les météorites et la planétologie au Maroc, à la valorisation du patrimoine géologique du Maroc notamment les météorites, la dissémination du savoir et le développement territorial.

Ce prix honore le Maroc, l’Université Marocaine et ses chercheurs.