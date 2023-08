5ème Festival des Marocains du monde : Imilchil donne naissance à la plateforme des Associations des Marocains résident à l’étranger.

Par Mohammed Drihem



Imilchil (Province de Midelt) – La 5ème édition du Festival des Marocains du monde d’Imilchil a annoncé ses couleurs en ouvrant le Bal avec l’organisation d’une sortie touristique aux Lacs légendaires d’Isli et de Tislite.

En effet ; les quelques 80 participants (tes) a ce festival venus en majorité de différentes Villes du Royaume du Maroc (une cinquantaine) et de pays Européennes dont la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse et l’Angleterre (une trentaine) représentant ainsi différentes associations des marocains du monde engagées dans le développent solidaire avec le Maroc ont mis le Cap sur les deux sites Touristiques des Lacs d’Isli et Tislite Samedi 12 Aout 2023 dernier où d’amples renseignements leurs ont été fournis par le Poète et anthropologue autodidacte Bassou Oujabbor sur les Us et Coutumes, les traditions et la culture amazigh des tributs d’Ait Hdiddou et sur l’histoire anecdotique des deux lacs Isli et Tislite avant de participer à une petite randonnée pédestre autour du lac pour aller déjeuner dans une auberge sur les hauteurs qui donne une vue panoramique sur le Lac Tislite.

Au terme de cette première journée inaugurale de la 5ème édition du Festival des Marocains du Monde d’Imilchil ont pris part en fin d’après midi aux travaux d’une table ronde autour de deux thématiques : « Quelle place des Marocain Du Monde (MDM) dans les politiques de développement locale au Maroc ? » Animée les représentants du CRI Draa Tafilalet et Driss El Yazami qui a abordé le sujet « des collectivités locales du Maroc, la plateforme Migration et solidarité avec le Maroc » et la thématique « Des politiques européennes actuelles sur les migrations : que penses les MDM ? » animée par les représentants respectifs du Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM), de la coopération décentralisée et des des associations de la plateforme Migration et solidarité avec le Maroc en construction.

Mis à part les visites touristiques organisées aux deux lacs légendaires d’Isli et Tislite et à la Grotte d’Akhiam ; les participants (es) à cette édition 2023 lors de la deuxième journée de ce festival organisée au village d’Agdal à la remise d’une vingtaine de chaises roulantes à des personnes handicapées dans la région offertes par l.Association marocaine ACALINO et des équipement de travail à différents jeunes entrepreneurs dont un aubergiste entre autres bénéficiaires.

Dans sa déclaration à la MAP ; Hssain Ouzani président de l’Association Akhiam à souligné que cette 5ème édition du Festival des Marocains du Monde d’Imilchil se démarque cette année par l’organisation de deux tables rondes dont l.une est consacrée au sujet relatif au « Rôle des Marocains du monde dans les politiques de développement locale au Maroc » et la seconde à « la problématique relative aux nombre des personnes à besoins spécifiques que connait la Région d’Imilchil ».

Pour sa part ; Lhou Marghine coordinateur de l’Association SENS de Bordeaux en France à déclaré à la MAP que cette nouvelle édition 2023 du Festival des Marocains du Monde a pu mobilisé quelques 45 Marocains Résident à l’étranger représentant différentes associations de Marocains du Monde implantées en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Suisse et en Angleterre qui sont avides de contribuer au développent socio économique aussi bien de la région d’Imilchil que de leurs régions d’origine respectives à travers tout le Royaume via une plate-forme des MDM dont les prémices et les premières lueurs jaillissent aujourd’hui d’Imilchil qui a abrité ; samedi dernier ; une première réunion informelle préparatoire à sa mise en place officielle.

De son côté Driss El Yazami ; président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger à souligné dans sa déclaration à la MAP que cette rencontre est considérée comme l’une des plus importantes rencontres qu’organisent les Marocains du Monde car ce travail que font en partenariat l’Association d’Akhiam (Maroc) et l’Association SENS de Bordeaux (France) montre la force et l’importance de telles initiatives et leurs retombées positives sur les populations locales ainsi que la dynamique qu’on peut améliorer.

Ce festival auquel il assiste à deux reprises consécutives avait-il ajouté ; permet un grand échange d’expériences et d’expertises entre les deux associations d’autant plus qu’il à pu cette année mobiliser et intéresser d’autres associations de Marocains du Monde pour venir échanger et faire découvrir des expériences de bien d’autres régions.

On espère bien que cette initiave bien louable aboutisse pour qu’on puisse réaliser d.une façon démocratique enfin ; cette plate-forme de toutes les associations des marocains du monde tant convoitée depuis des années qui peut élaborer et développement de meilleures possibilités de coopérations avec les collectivités territoriales et avec l’association des Régions du Maroc que préside Mbarka Bouaida, avait-il conclu.