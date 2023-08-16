يا فرنسا ..مالكِ لا هُناكَ ولاهُنا

رمضان مصباح

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أ اذا دعـوتُكَ يـا شـبابُ تُجيبُني

وتَـفُكُّ عـن وطـنٍ قـيودَ مـذلَّةٍ؟

مـالـي سـواكَ أروم فـيه تَـحرُّرا

مـن ذِلَّـةٍ نَـسجتْ عُقال هزيمةٍ

نَـهبتْ غَـذاءَ شـعوبنا وتجشَّأتْ

بـعـد الـخـزائنِ كـلِّها ، بـسَفالةٍ

ألـقَتْ رواسِـيها ،بـثُقلِ ضَـغينة ٍ

أحـقـادُها حِـمـمٌ تـحيط ُ بِـهالةٍ

شـاخ الـزمانُ ومـا ردَدنـا اهـانة

لـحِقَتْ بـأرضِ كـرامةٍ وشـهامةٍ

والــيـومَ تُـنـذِرنا فـرنـسية بِـهـا

شـمْـطٌ تُـعـمِّقُ خِـزيَـنا بـصَفاقةٍ

عـضَّتْ عـلى بـلدٍ تُـرَيِّقُ سُمَّها

دهْــرا ، تُـكَـرِّس فـقـرَهُ بِـنـذالةٍ

كـمْ من شُعوب حقَّرتْ بتسَلُّط ٍ

حـتـى بــدتْ قـدَرا يُـحيط بـأمَّةٍ

افـريـقـيا ودَمُ الـشـهادة مُـلـزمٌ

حــتـى نَــهُـبَّ لِـعـزِّنـا وكـرامـةٍ

افـريـقـيا ودم الـشـهادة مـلـزم

هــذا صـهـيلُ قـلـوبِنا وبَـسـالةٍ

افـريـقيا ودم الـشـهادة عِـطـرُنا

قــولـي لـهـا انَّــا هُـنـا لِـقـيَّامةٍ

ولّْـت فـرنسيةُ الاهـانةِ فاغْرُبي

عـنْ وجـهِنا ،فغدا شُروقُ مَعزَّةٍ

لا حضْنَ بـعد طـلاقِنا فـتَرحَّلي

لا تحْملي زادًا ، كُلي مِن خِزيةٍ

ولَأِنْ رجـوتِ مَـغازيًا مِـمَّا مـضَى

قَـسمًا لَـنُشرِبَكِ الـسَّواد كَناقةٍ

جـرباءَ قـد عُزلت، فحنَّ رضيعُها

تُرغي وتبْكي ، مالَها مِن رحْمةٍ

مـسـتـفـركـي :غــشــت2023