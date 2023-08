IFRANE :PLUS DE 4.700.000 DHS POUR DES PROJETS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES HABITANTS DE L’ARRIERE PAYS DE LA PROVINCE

Par Mohammed Drihem

Lundi 07 Aout 2923 ; le Gouverneur de la Province d’Ifrane ; Abdelhamid El Mazid a effectué une sortie de terrain dans l’arrière-pays de la Province où il s’est enquit de l’avancement des travaux de réalisations des différents projets d’adduction d’eau potable lancés récemment dans des zones recules de la Province pour subvenir aux besoins en eau potable des populations rurales en ces temps de sècheresse plaçant la majorité des collectivités territoriales de la province d’Ifrane dans la Zone Rouge du Stress Hydrique.

Dans ce Cadre, Abdelhamid El Mazid qui était accompagné des chefs de services techniques extérieurs et provinciaux concernés par la problématique de l’eau et de l’électricité, les présidents des collectivités concernées et du conseil provincial d’Ifrane et des représentants des autorités locales et sécuritaires de la Province, s’est rendu dans la localité d’Agdal relevant de la commune de Oued Ifrane et celle de Bakrit relevant de la commune de Sidi El Makhfi où il a observé un certain retard dans l’exécution des travaux de réalisation des projets d’alimentation en eau potable dont le maitre d’ouvrage est le conseil provincial d’Ifrane et qui concernent le creusement de puits, la construction de réservoir (château d’eau), la mise en place de réseaux de distribution et la construction des Bornes fontaine y compris des abreuvoirs le tout pour une enveloppe budgétaire globale de 1.071.156,00 Dhs.

En cours de Route, le Gouverneur de la province s’est arrêté à Taarichte ait said, senoual et à Aguelmam azouguagh relevant de la commune d’Oued Ifrane où il a fait les mêmes observations dans la réalisation des projets d’alimentation en eau potable de ces différents Douars lancés par le Conseil provincial d’Ifrane pour un montant global de 1.800.804,00 Dhs concernant le creusement des puits, la construction de château d’eau, la mise en place des réseaux de distribution et la construction de Bornes fontaines avec Neuf abreuvoirs. De même ; Abdelhamid El Mazid s’est arrêté au niveau d’Ait Bouziane relevant de la Commune d’Oued Ifrane pour s’enquérir de l’avancement de l’un des projets d’alimentation en eau potable concernant notamment les douars de Boufarh et Ait Nacer lancés par le conseil provincial pour un montant global de 1.897.644,00 Dhs pour le creusement des puits, la construction de château d’eau, la mise en place des réseaux de distribution et la construction de Bornes fontaines avec Neuf abreuvoirs.

A noter qu’à chacune de stations ; le Gouverneur de la province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid qui était tout Ouïe aux doléances des populations sur place ; a donné ces fermes instructions aux différents responsables techniques, entrepreneurs et agents d’autorité pour veiller a ce que tous les projets soient fin prêts et livrables dans de meilleurs délais et en attendant avait-il souligné « commencez illico-presto et en urgence par exploiter provisoirement ces forages et puits réalisés pour alimenter les populations en eau potable en attendant la fin des travaux ».

Les mêmes orientations a été données par Abdelhamid El Mazid aux responsables techniques responsables de l’électrification rurale, présidents des conseils élus et autorités locale en vue de diligenter la réalisation des projets en cours pour l’électrification d’un certains nombres de Douars dans la Région tel le projet d’électrification MT/BT du Douar Tamra Tabarhante visité par le Gouverneur au niveau de la collectivité territorial de Sidi El Makhfi et programmé par le Conseil Provincial d’Ifrane.