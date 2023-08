LES ENFANTS D’AGUELMAM AZEGZA EN COLONIE DE VACANCES ECOLOGIQUE A RAS EL MAE DANS LE PARC NATIONAL D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

Une Quinzaine d’enfants de la collectivité territoriale d’Aguelmam Azegza relevant de la Province de Khénifra ont été accueilli ont été accueillis au sein de l’Ecole de l’Education Environnementale et de l’Ecotourisme de l’AMEPN située à Ras El Maa au cœur du Parc National d’Ifrane ou ils participent à une Colonie de vacances écologique organisée du 09 au 11 Aout par l’AMEPN en collaboration avec le Parc National de Khénifra.

Cette colonie est particulière de par le circuit organisé aux profit des enfants ayant la possibilité de découvrir les grands écosystèmes forestiers se trouvant dans les régions de Rabat, Salé, Ifrane et la province de Khénifra, et ce afin de comparer les forêts du Cèdre de l’Atlas, la forêt de la Mamoura et la reste des écosystèmes voisins.

Dans ce cadre , les enfants d’Aguelmam Azegza ont été reçus le matin du 09 Aout au Musée forestier de Maamora à Salé par le président de l’association, qui les a accueillis et leur a fourni des explications simplifiées sur les forêts de chênes-lièges par rapport à leur environnement forestier dans le Moyen Atlas, notamment dans le Parc national de Khénifra et ce, en présence de leurs encadreurs et animateurs Mostafa Karmouch, cadre au Parc National de Khénifra et Touria Hachi et Hassan Khalfaoui de l’AMEPN.

Le programme de cette première journée était récréatif et éducatif par excellence avec la visite du parc zoologique de Rabat, oú les participants ont pu découvrir les secrets de la nature à travers les animaux sauvages du continent africain, en particulier le lion de l’Atlas, qui était au centre de l’attention de ce groupe.

Par la même occasion ; les jeunes enfants ont été convié à visiter le Musée de Bank Al-Maghrib à Rabat, où ils ont pu apprendre comment on frappe des billets d’argent, suivie d’une visite de l’ensemble de l’exposition de cet incroyable musée qui raconte l’histoire la monnaie nationale de notre pays depuis des siècles. Les responsables du Musée Bank Al-Maghrib ont gracieusement alloué une animation et un cadrage simplifié pour ce groupe en adéquation avec le niveau scolaire des enfants, qui ont bien interagi avec les explications des animateurs.

La seconde journée de cette colonie écologique d’été organisée à Ras El Maa dans la province d’Ifrane porte sur l’organisation d’une randonnée pédestre éducative le long du Circuit pédagogique du Parc National d’Ifrane avec la visite de la station de pisciculture de Ras El Maa où les enfants participeraient à un premier atelier d’activités de sensibilisation et de l’éducation relative à l’environnement suivi d’une visite de l’Eco-musée de la maison de la cédraie au cœur de la Cédraie de Moudman et d’une visite récréative à la ville d’Ifrane sous la supervision des animateurs de l’AMEPN.

La troisième journée de cette colonie de vacances écologique sera marquée par l’organisation matinale d’une première session pratique des activités de sensibilisation et d’ErE au niveau du Lac Ouiouane animée par les animateurs de l’AMEPN et les cadres du Parc National de Khénifra.

L’après midi de cette troisième journée sera marquée notamment par l’organisation de sessions pratiques relatives au programme de sensibilisation au niveau des espaces du site d’Aguelmam Azegza où la cérémonie de clôture sera organisée aussi.