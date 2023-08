LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D’IFRANE PRESIDE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DU 22ème FESTIVAL NATIONAL D’AHIDOUSS D’AINLEUH

Par Mohammed Drihem

Vendredi 04 Août 2023 dernier ; la localité de Ainleuh a été au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture officielle de la 22ème édition du Festival National d’Ahidouss organisée par le Ministère de la jeunesse, la Culture et de l’information – Département de la Culture – et l’association Taymate des Arts de l’Atlas en partenariat avec le Conseil Régional de Fès-Meknès et le conseil de la collectivité territoriale de Ainleuh.

Présidée par le Gouverneur de la Province d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid en présence du Fouad Mahdaoui Délégué Régional du Département de la Culture Directeur du Festival et représentant le Ministre dans la Région Fès-Meknès et des Présidents respectifs du conseil de la Région Fès-Meknès, du conseil provincial d’Ifrane et du Conseil Communal d’ Ainleuh ; cette soirée inaugurale a été animée par une quinzaine de troupes d’Ahidouss représentant différentes provinces du Royaume et marquée notamment par un grand hommage rendu à d’éminents poètes et artistes amazigh de renom à connaitre : Zahra Srija, Hammou Oulghazi Boufri, Houcine Maghraoui et Hamid Oulhasni.

Dans sa déclaration au Journal, Fouad Mahdaoui Délégué Régional du Département de la Culture et Directeur de la 22ème édition du Festival National d’Ahidouss de Ainleuh a souligné que cette 22ème édition du festival National d’Ahidouss qui coïncide avec la célébration de la Fête du Trône connait cette année la présentation d’un riche plateau artistique visant la mise en exergue de notre riche patrimoine culturel immateriel dont jouie la culture Marocaine.

Pour lui, ce festival est un maillon qui constitue notre culture national qui ne cesse d’enregistrer de très bons résultats dont l’officialisation de la langue amazigh comme langue nationale et la célébration du nouvel an amazigh comme étant une fête nationale officielle.

41 troupes de l’art patrimonial d’Ahidouss venant de différentes provinces du Royaume participes à cette nouvelle édition du festival national d’Ahidouss de Ainleuh qui rend hommage aujourd’hui a quatre poètes (tesse) et artistes amazigh de renommée avait-il conclu,

Pour sa part, Hammou Ouhalli, Président de l’Association Taymate des arts de l’Atlas a déclaré au journal que ce festival ; Co-organisé par l’Association et le Département Ministériel de la Culture ; est organisé à Ainleuh depuis déjà un Quart de siècle et chaque année il se développe davantage et attire de plus en plus les fans de l’art d’Ahidouss.

L’objectif principal de ce festival selon le Président de l’Association Taymate des Arts de l’Atlas est la préservation d’un patrimoine immatériel ancestral amazigh riche de danses et de poésie et de symboles de la vie des tributs amazigh et dont on est fière surtout quand on sait ; avait-il conclu, que c’est S.M Le Roi Mohammed VI qui a donné un grand à la promotion de la langue et la culture amazigh depuis son Discours historique d’Ajdir

A noter enfin qu’une quarantaine de troupes de l’art Ahidouss ont participé à cette édition représentant ainsi une quinzaine de provinces du Royaume dont celles d’Ifrane (08 troupes), Khenifra (05 troupes), El Hajeb et Taza (03 troupes chacune), Figuig, Boulmane et Meknès ( 02 troupes chacune) et enfin Tinghir, Midelt, Beni Mellal, Guerssif, Zagora et Fès avec une troupe chacune.