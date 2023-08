Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, préside à Meknès La Journée nationale du conseiller agricole

Par Mohammed Drihem

Mercredi 02 Aout dernier, le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a présidé la cérémonie d’ouverture de la journée nationale du conseiller agricole à l’Agropolis de Meknès.

Cet événement, organisé par l’Office National du Conseil Agricole sous le thème « le conseiller agricole, un acteur majeur dans la mise en œuvre des politiques agricoles », a réuni toutes les composantes du système du conseil agricole du Ministère, les directeurs régionaux, les directeurs provinciaux, les directeurs centraux et les directeurs généraux des établissements sous tutelle du ministère et ce, en soutien à la stratégie et à la structuration du conseil agricole à travers le soutien des conseillers agricoles et dans la perspective de mettre en exergue la qualité et l’importance du travail de proximité effectué par les conseillers agricoles sur le terrain.

Selon le Département de tutelle ; les conseillers agricoles ont joué un rôle majeur dans la réussite du Plan Maroc Vert et continuent de démontrer leur engagement et dévouement envers les missions qui leur sont dévolues dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement agricole Génération Green.

Dans son mot prononcé à l’occasion, le Ministre a souligné que le conseil agricole est plus sollicité que jamais dans le cadre de la stratégie Génération Green, de par les attentes du secteur agricole de façon générale et les nombreux défis qui exigent le développement de la résilience du secteur.

Pour Mohamed Sadiki; la stratégie Génération Green donne la priorité à l’élément humain et vise à soutenir l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles et à contribuer à la création d’une classe moyenne dans le monde rural.

L’adaptation des agriculteurs aux différents changements nécessite la professionnalisation de la pratique de l’agriculture, avec la nécessité d’acquérir de nouvelles compétences. Dans ce contexte, le Ministre a salué le rôle des conseillers agricoles dans le soutien de la chaîne de valeur agricole en fournissant l’appui et le conseil aux agriculteurs.

En reconnaissance de leur dévouement et de leur engagement dans l’accomplissement de leurs missions quotidiennes, 12 conseillers agricoles de différentes régions du Royaume ont reçu des trophées de mérite.

A Souligner aussi que le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a présidé notamment ; aux côtés du ministre du commerce et de l’industrie Ryad Mezzour, du Wali de la Région Fès-Meknès, du Gouverneur de la province de Meknès et celui d’El Hajeb ; la cérémonie de signature de conventions se rapportant à des projets structurants de modernisation des infrastructures de valorisation et de commercialisation des produits agricoles dans la Région. Ainsi que la signature d’une convention cadre pour la construction du marché de gros de Meknès et d’un protocole d’accord pour la mise à niveau des annexes abattoirs communaux de Meknès.

Dans ce cadre, la convention a été signée par les deux ministres, le Wali de la région Fès-Meknès, le Président du conseil régional de Fès-Meknès, le Gouverneur de la préfecture de Meknès et le Gouverneur de la province d’El Hajeb.

Le Ministre a également présidé la cérémonie de signature du protocole d’accord relatif à la mise à niveau des installations de l’abattoir communal de Meknès. Le projet permettra l’amélioration des conditions de production, de stockage, de contrôle et de distribution des viandes rouges en respectant les normes d’hygiène et d’environnement. La convention est signée par le Ministre, le Gouverneur de la Préfecture de Meknès, le Président du Conseil régional de Fès-Meknès et le Président du conseil communal de Meknès.

Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la déclinaison territoriale de l’axe se rapportant à la restructuration et modernisation des circuits de commercialisation des produits agricoles de la stratégie Génération Green. Elles visent le renforcement de la position de Meknès comme pôle agricole par excellence.

La déclinaison de la stratégie Génération Green en ce qui concerne l’amélioration des conditions de distribution et de qualité des produits agricoles se fera à travers l’adoption de 120 abattoirs modernes et la création de 12 marchés de gros pour les fruits et légumes de nouvelle génération à l’horizon 2030, répondant aux normes sanitaires et aux exigences des consommateurs.