La Ville de Rabat accueille La 3ème édition du congrès International du Karst, Spéléologie et Valorisation du Patrimoine Naturel.

Par Mohammed Drihem

La Faculté des Sciences de l’Université Mohamed V de Rabat et l’Association Moroccan Explorers Society en étroite collaboration avec ses partenaires organisent la 3ème édition du Congrès International Scientifique du Karst, Spéléologie et Valorisation du patrimoine naturel du 02 au 05 novembre 2023 prochain à Rabat.

Cette manifestation ; selon ses organisateurs ; aura pour objectif d’ouvrir le débat sur l’importance du patrimoine naturel et géologique au Maroc. Une occasion aussi pour l’élaboration d’une synthèse à mettre à la disposition des décideurs pour une valorisation optimale et durable du patrimoine.

Ce congrès est devenu un rendez-vous incontournable et se tient tous les deux ans en rassemblant universitaires, décideurs, chercheurs et explorateurs ; c’est aussi une rencontre pour exposer les réalisations, études, recherches et découvertes dans une politique globale de partage de compétences et de ressources.

A rappeler a cette occasion que le Maroc occupe une position géographique stratégique au nord-ouest du continent africain. La qualité des enregistrements géologiques allant du Précambrien au Quaternaire, la richesse et la diversité paléontologique, l’unicité des affleurements et les innombrables formes et paysages géomorphologiques et biologiques sont des atouts qui valent au Maroc de posséder une impressionnante géo-diversité, notamment ses richesses karstiques dont beaucoup restent inexplorées. Au vu de cette géo-diversité et des richesses de son géo-patrimoine, il est considéré comme un paradis pour les chercheurs géologues.

Aussi ; il y’a lieu de souligner que la spéléologie et l’exploration du karst est une activité pluridisciplinaire à forte valeur ajoutée qui allie différents aspects : Scientifique, éducatif, sportif et loisir.

Les thématiques retenues pour en débattre lors de cette 3ème édition du congrès International du Karst, Spéléologie et Valorisation du Patrimoine Naturel portent sur : Le Karst Grotte et Environnement, la Biodiversité Souterraines, le Géo-Patrimoine et Valorisation, la Topographie et SIG et enfin la thématique du Kastro-Archéologique.