العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة ـ الحلقة7 ـ

بدر المقري

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نَعْتَبِرُ المآثِرَ التاريخيةَ، قديمها و حديثها، من أعلام مدينة وجدة، لأن العَلَمَ هو كل ما يُنْصَبُ في المساراتِ التاريخيةِ يُهْتَدى بِهِ.

فَكَمْ هُوَ جميلٌ أَنْ يُزَيَّنَ غِلافُ دَليلٍ سِياحِيٍّ صادِرٍ بالأنجليزية سنة 1950 بِمَعْلَمَةٍ تاريخيةٍ أَتَمَّ السلطانُ أبو ثابت عامر المَرينِيُّ بِناءَها، عام 770 هجرية \ 1307 ميلادية:

إنها صومعة الجامع الكبير بِوَجْدَةَ، التي يبلغ ارتفاعها 24م.

وَ مَحْقوقٌ بِنا الإِشارة إلى أن الجامع الكبير أَتَمَّ بِناءَهُ بِوَجْدَةَ، السلطانُ أبو يعقوب يوسف الناصر المَرينِيُّ، عام 696 هجرية \ 1296 ميلادية.