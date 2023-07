COUPE DU TRONE DE BADMINTON A IFRANE LE WEEK-END PROCHAIN.

Par Mohammed Drihem

Le week-end du 28 au 30 juillet 2023, la salle couverte du complexe sportif d’Ifrane sera au rendez-vous avec l.organisation des finales de la Coupe du Trône de Badminton au titre de la saison 2022-2023.

Organisée par la Fédération Royale Marocaine du Badminton en partenariat avec la Province d.Ifrane, les conseils provincial et de la collectivité territoriale d’Ifrane et le Club local du Badminton : lion Badminton Ifrane ; cette compétition connaitra la participation d’une centaine de joueurs filles et garçons représentants 25 clubs affiliés à la fédération venant de différente régions du Royaume .