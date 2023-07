Le Réseau Mondial des Géoparcs avec le Conseil Régional Beni Mellal-Khenifra

et le Géoparc mondial UNESCO du M’Goun

Organisent

LA 10ème CONFÉRENCE INTERNATIONALE

SUR LES GÉOPARCS MONDIAUX UNESCO

Par Mohammed Drihem

Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Réseau mondial des Géoparcs de l’UNESCO, le conseil régional de Beni Mellal-Khénifra et l’association Géoparc M’Goun et leurs partenaires organisent la 10ème édition de la conférence internationale sur les Géoparcs du 04 au 11 septembre 2023 prochain,

Prévue à Marrakech du 04 au 09 septembre et au Géoparc M’Goun dans les provinces de Beni Mellal et Azilal les 10 et 11 septembre 2023 ; cette 10ème édition de la conférence internationale sur les Géoparcs connaitra la participation de plus de 1000 participants venant de 50 pays différents représentant ainsi les cinq continents du Globe et 195 Géoparcs à travers le Monde., en plus des experts, professeurs, étudiants et experts intéressés par le tourisme géologique et durable.

Cette conférence internationale sur les Géoparcs se distinguera par l’organisation du premier Salon internationale des Géoparcs mondiaux de I’UNESCO, qui comprend 80 galeries des pays participants, l’organisation de la deuxième session du Concours international de film sur les géoparcs, et l’organisation de plus de 150 symposiums scientifiques sous la supervision de 100 experts.

Outre l’organisation de visites de terrain sur les différents sites géotouristiques du Géoparc M’Goun et l’organisation de la deuxième édition du semi-marathon Géoparc et le premier festival écologique du M’Goun Géoparc entre autres surprises qui seront dévoilées en temps voulu selon les organisateurs, la 10ème édition de la Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO sera précédée par la tenue des Réunions respectives du Conseil des Géoparcs de l’UNESCO, du Bureau Exécutif du Global Géoparcs Network (GGN), du Comité de surveillance du GGN et les Réunions des réseaux régionaux prévues du Lundi 04 au Mercredi 06 septembre 2023 avec notamment des visites au musée de la civilisation de l’eau, au Jardin Majorelle, au musée du tapis et à la place Jamaa lefna

La Cérémonie d’ouverture officielle de la conférence internationale sur les Géoparcs de l’UNESCO prévue pour le Jeudi 07 septembre sera marquée la visite du Premier Salon international des Géoparcs de l’UNESCO suivie par le lancement des travaux des neufs ateliers thématiques prévus au programme de la conférence à savoir :

⦁ Géoparcs – Conservation et valorisation des sites du patrimoine géologique

⦁ Géoparcs, géo diversité et gestion de la biodiversité : études, protection et vulgarisation

⦁ Education avec simplification des connaissances scientifiques accessible au grand public

⦁ Géoparcs, tourisme durable et développement local

⦁ Géoparcs et mise en œuvre des objectifs de développement durable

⦁ Géoparcs, patrimoine culturel matériel et immatériel

⦁ Changement climatique, lutte contre la désertification et les catastrophes naturelles

⦁ Partage d’expériences et coopération entre Géoparcs

⦁ Géoparcs en herbe

Au terme des travaux de ces ateliers thématiques étalés sur les trois journées du 07 au 09 septembre et de l’Assemblée Générale des Géoparcs de l’UNESCO, de la Réunion du Réseau Francophone des Géoparcs de l’UNESCO et la Présentation de l’expérience des Géoparcs de l’Amérique latine et caraïbes on procèdera par la signature des conventions de partenariats et jumelages entre Géoparcs de l’UNESCO avant de partir les deux journées du Dimanche et Lundi 10 et 11 septembre qui suivront pour des sorties de terrains avec des visites guidées dans les géo-sites du Géoparc M’Goun au niveau des provinces de Beni Mellal et d’Azilal.