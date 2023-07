Colonies de vacances : La Province Ifrane accueille les jeunes colos des différentes Régions du Maroc au sein de ses trois Camps Ouverts

Mohammed Drihem

Le Centre national des colonies de vacances du Moyen Atlas au niveau de la Province d’Ifrane qui ne compte plus hélas que trois campements a accueilli, durant ces deux premières périodes de colonies de vacances du 06 au 17 juillet et du 19 au 30 juillet, un total de 2.395

2049 Jeunes enfants filles et garçons répartis sur 830 enfants à Ras El Mae, 560 à Bensmim, 559 à Kharzouza et 100 dans la ville d’Ifrane.

Ces jeunes issus de différentes régions du Royaume sont encadrés par une vingtaine d’associations nationales et locales, soit quelque 450 moniteurs, monitrices et cadres administratifs,

Selon le département de tutelle, on s’attend à ce que cette année, environ 120.000 enfants répartis sur cinq périodes bénéficieront du programme national « Vacances pour tous » dans les 44 centres de colonies de vacances à travers le pays.

Le programme national « Vacances pour tous » des colonies de vacances 2023 est divisé en cinq périodes, du 6 au 17 juillet, du 19 au 30 juillet, du 1er au 12 août, du 14 au 25 août et du 26 août au 4 septembre 2023.

Conscient donc du rôle important de premier ordre que jouent ces centres de vacances et de loisirs dans la formation de la relève de demain à laquelle on inculque le sens de la responsabilité et de l’intégration dans la vie en société tout en faisant apparaître leurs vocations par les occasions d’épanouissement et d’orientation qu’on leur offre dans un cadre adéquat, le secrétariat d’état chargé de la jeunesse de Jadis avait lancé l’opération «vacances pour tous» à partir de l’été 2003 en vue de permettre à une frange importante d’enfants et de jeunes marocains estimée à quelque 100 000 individus de bénéficier des colonies de vacances qui ont subi d’importantes améliorations en ce qui concerne les programmes, les services et les prestations aussi bien au niveau de l’accueil , de l’hébergement et de l’alimentation qu’au niveau de l’encadrement et de l’animation.

Dans ce cadre, il nous importe de relever ici qu’il existe au niveau de la seule province d’Ifrane tout un réseau de camps de colonie de vacances dit du Moyen Atlas qui méritent une attention particulière de la part du département de tutelle surtout quand on sait impertinemment que bon nombre de ces camps qui datent des années quarante laissent à désirer à en juger de par l’état délabré de leurs installations existantes et le manque d’équipement dont ils souffrent. Voici par ailleurs l’état dans lequel se trouvent les centres de vacances et de loisir.

Ras El Ma : Situé à 14 km d’Azrou et à 6 km d’Ifrane, le campement de Ras El Ma s’étend sur une superficie de 90 ha accueillant quelque 5 constructions en dur, 41 cabanes en bois et 134 plates-formes sur lesquelles on installe les tentes avec une capacité d’accueil globale de 1500 places. Ce Camp a été retapé à neuf et toutes ces construction en bois en majorité des cabanes ont été reconstruites en dur.

Inauguré en 1944 en pleine forêt et à une altitude de 1600 m, ce camp de colonies de vacances de montagne reçoit chaque année quelque 13 colonies de vacances sectorielles. Il est alimenté en eau potable à partir de trois châteaux d’eau et relié au réseau de l’électrification.

Bensmim : Situé à 12 km de la ville d’Azrou et à 09 km d’Ifrane, le camp des colonies de vacances de Bensmim s’étend sur une superficie forestière de 17 ha et abrite 5 constructions et 74 plates-formes sur lesquelles on construit des tentes.

Ce camp d’une capacité d’accueil de 1000 places situé à une altitude de 1600m en pleine foret, bénéficie aux enfants de 07 colonies de vacances qui y campent annuellement.

Inauguré également en 1944, le campement de Bensmim est relié au réseau national d’électricité depuis 1991 alors que le réseau local de distribution d’électricité n’a été généralisé au niveau du camp qu’en 1998.

Kharzouza : Situé à 8 km de la ville d’Azrou en pleine forêt de chêne vert, le camp d’Ain Kharzouza couvre une superficie de 18 ha et comprend outre les cinq constructions en dur, 33 cabanes en bois et 85 plates-formes sur lesquelles on construit les tentes.

Inauguré en 1944 à une altitude de 1800 m, le camp d’Ain Kharzouza bénéficie aux enfants de quelque 10 colonies de vacances sectorielles avec une capacité d’accueil globale de 1200 places. Et à l’instar de celui de Bensmim, le camp d’Ain Kharzouza est relié au réseau national d’électricité.

Tioumliline : Situé à 6 km de la ville d’Azrou, ce camp de colonies de vacances de Tioumliline composé de 5 constructions en dur, 40 cabanes en bois et de 20 plates-formes sur lesquelles on construit des tentes couvre une superficie de 6 ha.

Inauguré lui aussi en 1944, le camp de Tioumliline situé à 1600 m d’altitude a une capacité d’accueil de 500 place et bénéficie aux enfants de 03 colonies de vacances sectorielles.

En raison des effets de la sécheresse et de l’état vétuste et délabré de ses infrastructures, notamment ses cabanes en bois et ses plates-formes qui nécessitent un entretien de fond d’autant plus qu’il n’est relié ni au réseau d’électricité, ni à celui de l’eau potable et du téléphone, le camp des colonies de vacances de Tioumliline a été fermé en 1995.

Aicha Mbarek : Situé à quelque 12 Km de la ville d’Azrou sur un espace forestier d’une superficie de 06 ha , le camp de colonies de vacances d’Aicha Mbarek qui se trouve à une altitude de 1600 m a été inauguré en 1950. Sa capacité d’accueil est de 300 places et profite aux enfants de 02 colonies de vacances sectorielles seulement.

Vu son état vétuste et l’état délabré de ses installations qui nécessitent une refonte totale, le camp de colonie de vacances d’Aicha Mbarek a été fermé lui aussi en 1995.

Ousmaha : Juché à quelque 1600 m d’altitude, le camp de colonies de vacances d’Ousmaha est situé à 14 Km de la ville d’Azrou. Sa superficie est de 6 ha et sa capacité d’accueil atteint seulement 280 places. Par insuffisance d’eau et surtout, à cause de la dégradation flagrante de ses infrastructures de base, le camp d’Ousmaha inauguré en 1944 a été fermé lui aussi en 1992.

Tagrounte : Inauguré en 1944 à quelque 1600 m d’altitude et à une distance de 10 Km d’Azrou et de 09 Km du Camp de Ras El Ma, le camp des colonies de vacances de Tagrounte s’étend sur une superficie de 06 ha.

La consistance du campement en question est de 04 chalets en bois et 20 plates-formes en ciment sur lesquelles on installe les tentes. Sa capacité d’accueil est de 200 places réservées aux enfants de 03 colonies de vacances sectorielles.

Vu son enclavement et les difficultés d’accès au camp qui connaît un grand problème d’eau potable en l’absence d’un forage ou d’un puit, le camp de Tagrounte a été fermé depuis 1983.