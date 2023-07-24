محتوى خطبة جمعة في موضوع :أين الخلل في الدعوة إلى الله: في الدعاة ام في عامة الناس؟ذ. بنعيسى قماد VIDEO

VIDEO جهة الشرق تنظم « شرقيات »، الحدث الهام الذي يخلد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق ـ تخليدا للخطاب الملكي 18 مارس 2003

يشيد الإنسان صرح مكانته الاجتماعية في سنين لكنه قد يهدمها في لحظات إذا ما استكبر وتعالى وأساء معاملة الناس ولم يرع لهم أقدارا