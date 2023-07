Ainleuh accueille La 22ème édition du festival national d’Ahidouss du vendredi 04 à Dimanche 06 août 2023

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre de la stratégie du ministère de la culture visant à préserver le patrimoine culturel dans ses multiples expressions et manifestations et à assurer sa continuité, la localité de Ainleuh relevant de la Province d’Ifrane donne rendez-vous aux fans de l’art amazigh en général et à ceux de l’Art d’Ahidouss en particulier avec la 22ème édition du Festival National d’Ahidouss prévu du 04 au 06 Aout 2023 à Ainleuh.

Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cet art authentique, le festival national d’Ahidouss organisé par le Ministère de la Culture en Partenariat avec l’association Taimat pour les Arts de l’Atlas prévoit la participation de plusieurs troupes représentant différentes provinces et régions du Royaume.

Cet événement vise à créer un espace d’échanges et de rencontres entre poètes, artistes et chercheurs spécialisés en matière de culture amazighe, et à mettre en valeur l’authenticité de l’art et de la culture amazighe.

A souligner que ahidous désigne un art d’expression musicale amazigh aussi bien masculin que féminin. C’est une danse traditionnelle pratiquée par les Imazighenes du Moyen Atlas et du Haut-Atlas, ainsi que par quelques tribus du sud du Rif, dans laquelle hommes et femmes, coude à coude, forment des rondes souples et ondulantes, accompagnées de chants (en tamazighte izli, izlan) rythmés par l’alloun (Bendir).

On rapporte que Ahidouss est connu pour être le divertissement préféré des Imazighenes de l’Atlas Marocain et représente leur moyen d’expression le plus complet et le plus vivant. On le danse à l’occasion des différentes fêtes et notamment l’été, après la moisson, presque tous les soirs dans les villages. C’est un genre musical particulièrement pratiqué dans les provinces de Khenifra, Azrou, Ifrane, Beni Mellal, Azilal, Imilchil, Midelt, Khemisset, Oulmès, Sefrou et El Hajeb, et d’une manière générale dans tout le Moyen Atlas.

L’origine de l’ahidous demeure encore peu connue faute de recherches approfondies. La formation initiale de la danse s’est faite en faisant un cercle fermé qui indiquait l’unité entre les interprètes en particulier et les habitants de la tribu en général.