LA CARAVANE DE SENSIBILISATION CLIMTNA PREND FIN DANS LA CEDRAIE D’AZROU AU CŒUR DU PARC NATIONAL D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

Vendredi 14 juillet dernier ; la Province d’Ifrane a accueilli la Caravane de sensibilisation : CLIMTNA organisée par Hit Radio en partenariat avec l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), le Centre Culturel d’Azrou et la participation des Communautés de jeunes des Azrou et régions (lycéens et étudiants), des Jeunes militants environnementaux et des Représentants des institutions et d‘une demi-douzaine d’associations de la société civile.

Au programme de cette caravane de sensibilisation étalée sur deux journées et financée par l’Union Européenne : Une Rencontre/Débat sur la thématique de « Forêt durable et Economie Rurale » organisée avec les jeunes et animée par la consœur Salma Chatt; Journaliste à Hit Radio le vendredi 14 juillet au Centre Culturel d’Azrou. Cette rencontre avait pour objectifs la Sensibilisation sur l’exploitation et la gestion durable des espaces forestier et la promotion de la coopération de l’Union Européenne/Maroc dans le domaine autour du partenariat Vert Maroc Union européenne, la présentation des modèles d’économie rurale et durable et des Echanges et partages avec les jeunes de la région sur la préservation du milieu forestier et ses écosystèmes pour le développement d’une productivité et une économie rurale durable.

Dans le même cadre des activités de cette caravane, la journée du Samedi 15 juillet 2023, a été consacrée à l’organisation d’une randonnée pédestre dans la cédraie d’Azrou au cœur du Parc National d’Ifrane marquée par une campagne de nettoyage du circuit effectué et par des activités connexes d’information et de sensibilisation.

Cette seconde activité du début de week-end avait pour objectifs de Sensibiliser les jeunes à travers une activité participative de collecte de déchets et atelier de gestion de la ressource forestière, Mobiliser le grand public dans une action environnementale et Médiatiser l’initiative CLIMTNA avec la participation notamment des Auditeurs de Hit Radio des Communautés des étudiants et des lycéens, des Membres des associations partenaires et des Visiteurs de l’espace.

Dans sa déclaration au Journal ; la Journaliste animatrice de Hit Radio ; la consœur Nabila Charifi, a souligné que ce 14-15 juillet marque la fin de la caravane de sensibilisation CLIMTNA pour la lutte contre le changement climatique.

Cette initiative de l’Union Européenne et Hit Radio avait-elle précisé ; a débuté au Mois d’Avril dernier pour visiter quatre Régions du Royaume où elle a traité à chaque station d’une thématique différente et spécifique à la région visitée à savoir : La Gestion des déchets et l’économie circulaire à Rabat, les énergies durables et les opportunités des métiers verts à Tanger, le stress hydrique et la gestion intégrée de l’eau à Errachidia et enfin ; l’exploitation de la forêt durable et l’économie rurale pour la protection des écosystèmes forestiers dans la province d’Ifrane.

Selon Nabila Charifi, la caravane a ciblé principalement les jeunes pour les sensibiliser et les impliquer à travers des activités citoyennes et participatives à chaque étape pour contribuer à la protection de l’environnement. 1000 jeunes ont participé aux activités de la caravane et environ 1650 Kg de déchets ont étés collectés et l’implication de ces jeunes avait-elle avancé ; démontre de leur intérêt à préserver l’environnement et leur intérêt pour les opportunités que présente le développement durable au Maroc.

Au niveau de la Province d’Ifrane d’après Nabila Charifi, la caravane a pu sensibiliser les jeunes de la Région pour la nécessité de préserver l’environnement et particulièrement le patrimoine forestier a travers une rencontre-débat sur le sujet avec des experts en environnement de l’ANEF et des acteurs de la société civile actifs dans le domaine et d’ajouter que CLIMTNA a également organisé une action citoyenne et participative pour impliquer ces jeunes dans la protection de l’environnement et prés de 200 jeunes ont rejoint la caravane dans la foret de cèdre d’Azrou pour nettoyer la cédraie des déchets sur un parcours de plus de 2 km pour collecter prés de 300 kg de déchets.

Enfin avait-t-elle conclu, le programme de sensibilisation des jeunes et de tous les citoyens marocains par la caravane CLIMTNA se poursuit sur les réseaux sociaux de Hit Radio et de l’Union Européenne aux moyens de contenus audio et vidéo produits par la caravane durant ces quatre étapes.