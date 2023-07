LA VILLE OCRE DE MARRAKECH

ACCUEILLE LA CEREMONIE D’OUVERTURE

DE L’ECOLE INTERNATIONALE D’ASTROPHYSIQUE

ORGANISEE SOUS LE THEME :

« Météorologie de l’espace : débris et objets proches de la Terre »

Par Mohammed Drihem

Vendredi 07 Juillet dernier la Cité de l’innovation de Marrakech relevant de l’Université Cadi Ayyad de la Ville Ocre a été au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture de la 7ème Edition de l’Ecole Internationale d’Astrophysique organisée du 07 au 14 juillet 2023 par l’Observatoire Astronomique d’ Oukaïmeden relevant de l’UCAM et ses partenaires sous le thème : « Météorologie de l’espace, Débris et Objets Proches de la Terre ».

Dans son mot d’ouverture prononcé en Ligne a cette occasion, Abdellatif MIRAOUI, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a souligné que les jeunes étudiants marocains expriment de nos jours un intérêt croissant pour les sciences spatiales, notamment l’astrophysique étudiant le danger posé par les débris spatiaux et les objets proches de la terre constituant une menace importante pour les satellites et les engins spatiaux.

Tout en mettant en exergue l’importance de mutualiser les efforts des chercheurs du monde entier pour relever les défis posés par les débris spatiaux et les objets proches de la terre, Abdellatif Miraoui a recommandé la déclinaison des résultats de recherches à travers les formations académiques et la vulgarisation davantage de l’astrophysique pour partager les connaissances.

Dans cette optique, Le Ministre a salué les efforts déployés par les différents acteurs de l’écosystème scientifique, notamment l’Observatoire Astronomique d’Oukaïmeden, qui œuvre, en partenariat avec différents partenaires, pour mieux comprendre ces phénomènes et leurs impacts potentiels sur les activités humaines dans l’espace.

De son coté, Driss El Hadani, Directeur Général du Centre Royal de Télédétection Spatiale avait souligné que l’astrophysique est un élément fondamental pour le développement de la recherche scientifique et de la formation ; il est un outil efficace de prise de décision, en précisant que le Royaume du Maroc a franchi des étapes importantes dans le développement des sciences spatiales.

Dans ce sens, M. El Hadani qui a souligné l’importance de la coopération internationale en matière de renforcement des capacités, a tenu de saluer le rôle que joue l’Observatoire Astronomique d’Oukaïmeden dans le développement de l’astrophysique, notamment les aspects relatifs à la durabilité et à la sécurité des activités spatiales.

Intervenant par la même occasion lors de cette cérémonie d’Ouverture de l’OISA 2023 , Mohamed Sharif, Conseiller au Secteur des Sciences et de la Technologie à l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a appelé les parties prenantes concernées par la technologie des sciences spatiales à renforcer davantage leur coopération pour explorer ensemble l’avenir des sciences de l’espace, soulignant la nécessité d’encourager les investissements en matière des sciences spatiales, tout en incitant les jeunes à prendre part aux différentes activités scientifiques liées à ce domaine.

Pour l’intervenant ; L’ICESCO estime que le renforcement des capacités des jeunes issus des pays membres dans le domaine de la technologie des sciences spatiales est très important, se félicitant de la coopération fructueuse scellée avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et l’Observatoire Astronomique d’Oukaïmeden.

A noter que cet événement scientifique de presque une semaine ; comprend une visite guidée à l’Observatoire Astronomique d’Oukaïmeden et une série de conférences scientifiques portant sur plusieurs thématiques, notamment “Un aperçu de l’état actuel des débris spatiaux”, “la surveillance spatiale des satellites artificiels”, “les stratégies de surveillance de la ceinture de satellites géostationnaires avec des capteurs électro-optiques”, “un aperçu des NEOs et de leur impact sur la terre” et “la caractérisation physique des astéroïdes géo croiseurs à l’aide d’installations terrestres”.

Les organisateurs de cette nouvelle édition de l’école (OISA) ont prévu également des sessions pratiques qui aborderont des questions en rapport avec “le traitement d’images de débris spatiaux”, “l’identification des satellites artificiels”, “l’optimisation de l’observation des orbites de satellites et des débris spatiaux avec des télescopes optiques”, “la détection et caractérisation des NEOs dans les images d’OWL-Net”, “la détermination des éléments orbitaux et de la période de rotation des NEOs”, “la gestion des données météorologiques spatiales”, ainsi qu’avec “la détection de météores”.