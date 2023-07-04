محتوى خطبة جمعة في موضوع( فضاءل واجور الباقيات الصالحات ) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة.VIDEO

بطولة المغرب لسباق الدراجات على الطريق: عادل العرباوي وشيماء الزكراوي يتويجان باللقب في مسابقة ضد الساعة فردي

كبّر أربعا على أمة يصير عندها الاستثناء مقدما على الأصل والوافد مقدما على الأصيل