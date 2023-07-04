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محتوى خطبة جمعة في موضوع( فضاءل واجور الباقيات الصالحات ) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة.VIDEO

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محتوى خطبة جمعة في موضوع( فضاءل واجور الباقيات الصالحات ) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة.

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