Championnat du Maroc de la Course sur Route : Adil Arbawi et Chaima Zakrawi champions en titre De la Course contre-la-montre individuel

Par Mohammed Drihem

La Fédération Royale Marocaine de Cyclisme organise, du 23 au 25 juin 2023, les compétitions du championnat national de cyclisme sur route dans la ville d’Ifrane, avec la participation record des associations affiliées à la Fédération dans diverses catégories, masculines et féminines.

Les phases de ce championnat national, organisé sous l’Egide de l’Union Cycliste Internationale, ont débuté le vendredi 23 juin, à 15h00, par une course contre la montre sur la route reliant la Station de Michlifen à la Station de Hebri Aller/retour dans les catégories adultes et moins de 23 ans (35 km) et cadets hommes (25 km), et Adultes Dames et moins de 23 ans (20 km), et Cadettes (15 km).

Lors de cette course inaugurale des Championnats Nationaux de Cyclisme sur Route ; Adil El-Arbawy et Chaima Zakraoui ont été déclarés sacrés champions du Maroc dans la course contre la montre dans la catégorie adulte, au titre de ce championnat national de course sur route 2023 accueilli par la ville d’Ifrane du 23 au 25 juin.

Adil El-Arbawy du Club Cyclisme de Khouribga a remporté le champion du Maroc dans la course contre la montre, qui s’est déroulée hier, vendredi, sur la route reliant Michlifen et Jebel Hebri, parcourant une distance de 35 km en un temps de 47 mn.59s.38/100, devant Achraf Doghmi du Kawkab de Marrakech, réalisant un temps de 49 mn, 18 s, 95/100, et Mohcine El Kouraji de l’Union Sportif de Casablanca, récemment couronné du Tour du Cameroun en titre, qui a réalisé un temps de 49 d, 35 s et 52/100.

Dans la catégorie seniors femmes, le titre est revenu à Chaimaa Zakrawi de l’Association Wefaq Tit Melil, couvrant la distance de course (20 km) en 36 minutes, 27 secondes et 92/100.

Les résultats techniques de cette course contre-la-montre individuel sont les suivants, selon les catégories d’âge participantes :

Catégorie adulte (35 km)

1- Adil El Arabaoui (Khouribga Cycling Club) : 47mn, 59s, 38/100.

2- Achraf Ed-Doghmy (Kawkab de Marrakech) : 49 mn, 18 s et 95/100.

3- Mohcine Al-Kouraji (USC) : 49mn, 35 s, 52/100.

catégorie moins de 23 ans (35 km)

1- Nasr Eddine Maatougui (équipe continentale Sidi Ali Anlock) 50mn 18s 44/100.

2- Ibrahim Essabahy (Club Al-Boughaz de Tanger) 51mn, 29s, 26/100.

3- Mohamed Najib Sanbouli (Association des champions du vélo Safi) 53mn, 23s, 23/100.

Catégorie Juniors Hommes (25 km)

1- El Mahdi El Aarabaoui (Association jeunesse de Marrakech) 36 mn, 24 s, 64/100.

2- Yahya Bourkila (Club nouvelle génération de cyclisme), 37mn, 25s, 90/100.

3- Achraf Kurymy (Association des champions du vélo Safi) 38 mn, 16 s, 1/100.

Catégorie Elites Dames (20 km)

1- Chaimae Ez-Zakraouy (Association Wifaq Tit Mellil) 36mn, 27s, 92/100.

2- Ikrame Benjelouaja (Ittihad Sportif de Casa) 36 mn 34 s 67/100.

3- Malika Benallal (Ittihad Sportive Wazzan) 36mn, 40s, 30/100.

Catégorie moins de 23 ans

1- Raja Chakir (Club VTT Agadir)

34 mn, 31 s 95/100.

2- Wissal Baoubbou (Club jeunesse d’Agadir) 35mn, 31s, 57/100.

3- Hariri Salma (Association velo des champions Safi) 35mn.39s.01/100

Catégorie jeunes femmes (15 km).

1- Yasmine Bouchiha (Association Roue d’Or à Mohammedia) 29mn, 08s, 01/100.

2- Doua Iyza (Association jeunesse Souk Sabt) 29 mn, 49 s, 25/100.

2- Hajar Boussenna (Al-Amal Al-Gharbawi de cyclisme) 1h, 06mn, 43s, 78/100).

3- Salma Hariri (Club des Champions cycliste de Safi) 35 mn, 39 s, 01/100.

Par ailleurs ; il y’a lieu de souligner que les Dames et hommes participants à ce tournoi, ont été au rendez-vous samedi 24 juin, avec le départ des courses en circuit fermé à Dayet Aoua à savoir : des courses pour les minimes hommes (30 km), minimes filles (15 km), junior garçons (60 km), juniors filles (30 km) et cadettes Dames et senior Dames (60 km) et Masters Hommes et personnes ayant des besoins spécifiques (75 km).

Le fête de la « Petite Princesse » se terminera demain dimanche 25 juin, à partir de 10h00, par une course sur route pour les catégories adultes (169,8 km) et cadets (84,9 km), au départ d’Ifrane, en passant par El Hajeb et Azrou, et retour au point de départ.