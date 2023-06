ZONES HUMIDES :

Le Parc National d’Ifrane au rendez-vous avec

L’Atelier de lancement du

« Projet de restauration des zones humides d’Afrique du Nord en tant que solution fondée sur la Nature pour améliorer

la sécurité hydrique et alimentaire »

Par Mohammed Drihem

Mercredi 21 Juin 2023, l’Association Nature Solutions en partenariat avec le Fond Mondial pour la Nature (WWF), l’ANEF et le Parc National d’Ifrane a organisé un atelier de lancement de son projet intitulé : « Projet de restauration des zones humides d’Afrique du Nord en tant que solution fondée sur la Nature pour améliorer la sécurité hydrique et alimentaire »

Une mosaïque d’acteurs associatifs de la province d’Ifrane, d’hommes des sciences et de l’écologie et de représentants d’organismes institutionnels concernés ont pris part aux travaux de cet atelier de lancement organisé à la salle des séminaires de la Maison du Parc National d’Ifrane à Azrou.

Ledit atelier a été organisé en deux session de trail dont la première a été consacrée au sujet des « Zones humides du Bassin Versant de Sebou : Enjeux et stratégies en faveur de la conservation des zones humides » et la seconde réservée à la thématique de la « Restauration des zones humides d’Afrique du Nord en tant que solution fondée sur la nature pour améliorer la sécurité hydrique ».

Dans une Déclaration accordée au quotidien le Matin, Imad Cherkaoui enseignant chercheur et Président de l’Association Nature Solutions porteuse du Projet a souligné que l’Association a pu développer un projet en partenariat avec le WWF-Afrique du Nord visant la restauration écologique des zones humides du Moyen Atlas objet de cet atelier consacré à la présentation dudit projet qui vise la restauration par ensemencement des berges des zones humides qui sont dégradées ou en voie de dégradation et aussi, pour favoriser un peu la reproduction des espèces nidificatrices des oiseaux d’eau comme le Tadorne casarca, le grèbe à cou noir le Fuligule milouin entre autres especes qui sont classées dans la liste rouge de L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L’idée aussi ; avait-il ajouté ; est d’impliquer la population locale dans cette restauration des zones humides et des habitats qui sont favorables à la reproduction.

Pour Imad Cherkaoui ; les grands axes de développement de ce projet sont surtout la restauration écologique de deux zones humides que sont Aguelmam Afenourir et Aguelmam N’Tifounassine et Sidi Ali, l’implication des populations locales et surtout des jeunes dans cette démarche de formation sur la restauration écologique et sur les solutions fondées sur la nature et les services écosystémiques.

Plusieurs activités novatrices seront expérimentées en matière de conservation et de restauration de la biodiversité, de soutien au développement socio-économique local et de renforcement des capacités. La mobilisation des leaders économiques pour initier un changement durable dans nos modes de vie, pour répondre aux besoins environnementaux les plus pressants et pour construire une société équitable et résiliente face aux changements climatiques, est le gage d’un modèle de développement durable, respectueux et inclusive.

Entre autres activités prévue dans le cadre de ce projet : La Restauration des écosystèmes d’eau douce du lac d’Afennourir et des Aguelmams Sidi Ali – Tifounassine dans le Bassin du Sebou à travers des opérations d’ensemencement des terres collectives des zone humides avec des plantes locales et leur protection en partenariat avec les populations locales (sites: Afenourir, Tifounasine, Sidi Ali), la restauration écologique des berges avec des végétaux locaux et des clôtures qui permettent la création de zones de nidification des oiseaux et d’espaces pour la régénération des habitats naturels et la Constructions des îlots de nidification d’oiseaux rares et menacés.

Un second axe de développement du projet porte sur le Renforcement des capacités des communautés locales en matière de la gestion durable des zone humides à travers un Programme de renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de gestion durable des zones humides, de restauration écologique et de valorisation du patrimoine naturel et culturel.

Aussi, le projet en question se fera avec la participation dans les actions de conservation des zones humides (Lac d’Afennourir et Aguelmams Sidi Ali -Tifounassin) a travers la création des comités locaux de gestion des sites Ramsar: avec l’implication des gestionnaires, des usagers (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, etc.) et des scientifiques, la préparation d’un plan d’action avec les communautés locales, le gouvernement et les acteurs locaux pour chaque site Ramsar avec intégration des actions de conservation, de développement socio-économique, de participation locale, d’éducation et de communication

A travers ce projet novateur, ses initiateurs comptent apporter un Appui au développement socio-économiques locales du Bassin du Sebou pour Soutenir l’initiative des jeunes, planifier et développer des projets pilotes d’écotourisme, encourager le Tourisme halieutique dont la Pêche no kill de la carpe et de la perche avec implication des populations locales dans la chaine de valeur touristique : encadrement, restauration, (site: Sidi Ali) et Soutenir enfin les communautés pour promouvoir et commercialiser des produits issus de sources durables provenant des sites Ramsar et du parc national d’Ifrane et de Khenifra.