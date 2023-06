Patrimoine environnemental et géologique :

Levier pour le développement du tourisme durable à Boulmane

Thème d’une Journée de consultation et d’échanges

Sur le Tourisme dans la province de Boulmane

Par Mohammed Drihem

Vendredi 14 juillet prochain, le refuge d’Izizawen sis Douar Ait Wahdan relevant de la collectivité territoriale d’Oulad Ali Youssef dans la province de Boulmane, accueillera les travaux d’une Journée de consultation et d’échanges placée sous le thème de : « Patrimoine environnemental et géologique : levier pour le développement d’un tourisme durable dans la province de Boulmane »

Initié par l’Association Régionale pour le Développement du Tourisme Durable de la Province de Boulmane (APDTDB) en partenariat avec la province de Boulmane, la région de Fès-Meknès, le conseil provincial de Boulmane, la Direction régionale du tourisme et la direction provinciale des eaux et forêts, cette Journée connaitra une forte participation et contribution des collectivités territoriales de la province, des promoteurs touristiques locaux et des associations Nationales et locales actives dans le domaine de l’animation touristique.

Au programme de cette Première tant attendu par les autochtones; initiée par le tissu associatif local de la Province de Boulmane jusque-là ignorée par les tours opérateurs et les décideurs concernés par la promotion et la vulgarisation du Tourisme dans ces zones délaissées au cœur des montagnes du Moyen Atlas en général et du Moyen Atlas Oriental en particulier ; quatre axes de débats sont prévus pour discuter des « potentialités touristiques de la province de Boulmane et du Moyen Atlas Oriental » à exposer par Pr Oulahrach Driss de la faculté des sciences de d’UMBA de Fès, du « Moyen Atlas comme Musée géologique au service du développement de la Région de Boulmane » programmé pour Dr Said Kamal de la faculté des sciences de l’UMI de Meknès, des « possibilités de valorisation de la faune de la Région de Boulmane» à présenter par Dr Chilasse Lahcen de faculté des sciences de l’UMI de Meknès et enfin, des « horizons du réseautage et du plan d’action ».

Au terme des travaux de cette journée, une Sortie de découverte touristique de la région sera organisée au profit des participants à cette rencontre.

Située au Cœur du Moyen Atlas Oriental ; la province de Boulmane siégeant à Missour relève de la région de Fès-Boulemane où elle se trouve être limitée par les provinces de Sefrou et Taza au Nord, les provinces à l’Est et par la province d’Ifrane à l’Ouest.

Etalée sur une superficie totale de 14.395 km2 ; la province de Boulmane se caractérise par un relief partagé entre plaine et montagne et compte ; selon le recensement de 2004 ; une population de 185 110 habitants dont 131 300 sont des ruraux, soit 71% de la population totale.

La province compte 21 communes dont 17 communes rurales et 4 communes urbaines.

Situé à 55 km d’Ifrane et de 193 kms de Fès ; Boulmane est une petite ville paisible entourée de trois grandes montagnes, à savoir Tichoukt, Bcher et Sefrou Izem.

Le relief de la région est constitué essentiellement des collines au pied du Rif dans la zone du Nord, des montagnes du Moyen Atlas, des hautes collines du Missour et des plaines de Saiss. La région, enneigée en hiver et douce en été, possède des circuits, certes, très peu fréquentés mais qui restent d’une beauté éclatante, avec un panorama à couper le souffle. Les rares visites de cette région montagneuse se font soit en 4X4 soit en mini bus pour les groupes.

On peut y découvrir de nombreux cours d’eau et des sources en tous genres, des forets de chênes- verts, de genévriers et une immense cédraie dont la faune et la flore sont d’une exceptionnelle beauté.

La province de Boulmane est composée de 4 communes urbaines, 17 communes rurales et 3 cercles. La ville la plus fréquentée reste certainement Imouzzer Marmoucha.

La région est connue pour ses paysages, ses immenses forêts, ses montagnes de moyenne et de haute altitude. La complexité du relief fait qu’Imouzzer Marmoucha est devenue une zone de prédilection pour les randonneurs et les amoureux de la montagne.

Les habitants sont majoritairement des Amazighs appartenant à la grande tribu des Marmouchas, les sous-tribus étant : Ait Bazza, Ait Messaâd, Ait Al Mane, Ait Youb, Ait Lahcen, Ait Benaissa et Ait Smah, Ait Makhlouf, Ait Mioune, Ait El azz, Ait Hssain, Issiboutan, Imjrane……. tribus Amazighiphone.