Par Mohammed Drihem

Tout récemment, « Global Alliance for Africa » a lancé un vaste Programme d’Education numérique au niveau de différents établissements scolaires de la Province d’Ifrane et ce, à travers l’utilisation de tablettes et claviers offerts par cette organisation.

Selon ses initiateurs, cette action vise à renforcer les capacités d’apprentissage numérique des élèves des différents établissements scolaires cibles par l’utilisation des tablettes à des fins pédagogiques.

Les caractéristiques de ce don en nature de « Global Alliance for Africa » relatif au matériel technologique reçu par ces établissements concernent des Tablettes avec pochettes (Samsung Tab A7 32GB SM-T505N) avec Claviers sans fils Bluetooth (AERON ZIT-PK906) et le Type des applications installées porte sur l’apprentissage de la langue française, de la langue Anglaise, des Mathématiques, de la science, de l’arabe et l’éducation islamique ainsi que les applications Telmid TICE et le Résumé des cours de la deuxième et la troisième année collégiale

Selon le Coordinateur du projet Bouia Mohamed ; l’introduction de ces nouvelles méthodes d’enseignement et de communication technique est conçue comme un moyen efficace qui répond aux besoins des élèves en décrochage scolaire et en difficulté d’apprentissage. Cet apprentissage numérique a permis aussi, durant cette phase du cycle de formation, l’épanouissement personnel et professionnel des élèves.

Aussi avait-il ajouté, cette première expérience menée au niveau des quelques établissements bénéficiaires a eu un impact positif sur les attitudes comportementales des élèves en assurant la Mobilisation de l’attention des élèves en matière d’apprentissage, l’Amélioration du savoir-faire à travers des méthodes modernes de lecture, des applications mathématiques et ludiques, le Renforcement des compétences des formateurs dans le domaine de l’enseignement, l’Encouragement de l’apprentissage via des techniques et des applications développées, l’Amélioration du rendement scolaire, la Sensibilisation socio-éducative des bénéficiaires dans divers thèmes via par la voie audio-visuelle, l’Amélioration du niveau d’instruction des élèves défavorisés et promotion de leur niveau d’apprentissage à un degré de qualité appréciable et l’Amélioration du taux de réussite scolaire.

Les établissements scolaires impliqués dans ce programme novateur qui ont bénéficié chacun d’une Lot de 24 tablettes, 24 clavier des placards de stockage des équipements et d’un abonnement internet sont: l’Ecole d’Ain lahnouch, Collège Al Amal de Ain lahnouch, École kadi Ayyad d’Azrou, Collège El Farabi d’Ouad ifrane, Collège Idriss 1èr d’Azrou, Collège Omar Ibn Abdelaziz de Timahdite, le Centre communautaire d’Azrou et quarte autres écoles seront équipées d’ici la fin de l’année scolaire en cours

A noter que Global Alliance for Africa est une organisation à but non lucratif basée à Chicago qui s’associe à des organisations locales à but non lucratif, des organisations confessionnelles et des groupes communautaires en Afrique subsaharienne pour fournir des ressources éducatives et des programmes pour les enfants et les jeunes vulnérables.

Elle a pour mission de concevoir et des développer des programmes uniques et innovants qui répondent aux besoins identifiés localement pour les orphelins, les enfants et les jeunes vulnérables, les femmes, les ménages et les communautés à risque dans les bidonvilles urbains et les zones rurales reculées.