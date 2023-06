Club Unesco Atlas Maroc et Association des Amis du Val d’Ifrane célèbrent La Journée Mondiale de lutte contre la désertification

Par Mohammed Drihem

Après la réussite de la première journée de plantation d’arbres et de ramassage des déchets plastiques organisée lundi 12 juin dernier dans la zone humide des peupliers de Ras El Mae par le Club Unesco Atlas Maroc et l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la protection de l’environnement et de l’écotourisme en célébration de la journée Mondiale de l’Environnement, les deux partenaires associatifs se sont donné rendez-vous Dimanche 18 juin 2023 sur le même site de Ras El Mae où pour organiser une seconde journée similaire de plantation d’arbre de cèdre et de ramassage des déchets plastiques.

Organisée en célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse placée cette année sous le thème de « Femme, Sa terre, Ses droits » ; cette 2ème Journée de plantation et de nettoyage a été organisé en partenariat avec la Fondation Devoteam et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF)

Ont pris part à cette initiative ; des sympathisants et amoureux de la nature de multiples horizons et de diverses nationalités notamment du Chili, du Mexique, des Etats-Unis, du Canda, de la France et du Maroc qui ont suivi avec intérêt aussi ; les présentations et Explications sur la biodiversité de la Cédraie et le rôle de chacun de nous : citoyens du monde pour préserver ce patrimoine naturel et bien de l’humanité données par Ali Adnan président du Club Unesco Atlas Maroc et Nicolas Clowtz représentant la fondation Devoteam avant d’inviter les participants une opération de nettoyage de la forêt des peupliers, d’arrosage des plants d’arbres de cèdres plantés récemment et à la plantation et arrosage d’une trentaine de plants d’arbres de cèdres .

A noter que les femmes jouent un rôle vital dans la santé des terres, mais elles n’en ont souvent pas le contrôle. Partout dans le monde selon les Nations Unies, les femmes se heurtent à des obstacles majeurs pour garantir leurs droits fonciers. Cela limite leur chance de s’épanouir et de prospérer.

Dans de nombreuses régions du Monde précise-t-on ; les femmes restent soumises à des lois et des pratiques discriminatoires qui entravent leur droit à l’héritage, ainsi que leur accès aux services et aux ressources. Et lorsque la terre se dégrade et que l’eau se raréfie, les femmes sont souvent les plus touchées.

A noter aussi que cette année, le thème de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, « Terre des femmes. Droits des femmes. », souligne que l’investissement dans l’égalité d’accès des femmes à la terre et aux biens qui lui sont liés est un investissement direct dans leur avenir et dans celui de l’humanité. Il est temps de propulser les femmes et les filles à l’avant-garde des efforts mondiaux de restauration des terres et de résistance à la sécheresse.