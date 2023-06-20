بلاغ صحفي : كيفية إيداع الشكايات لتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2023

بلاغ صحفي

الإثنين 19 يونيو 2023

كيفية إيداع الشكايات لتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2023

تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة المترشحات والمترشحين للدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا لسنة 2023، أن إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بهذا الامتحان، سيتم حصريا على النظام الإلكتروني لتدبير الشكايات، حيث لن تؤخذ بعين الاعتبار الشكايات التي لا ترد عبر هذا النظام.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للمترشحين الممدرسين، يمكن الولوج إلى هذا النظام عبر حساب المترشح(ة) بمنظومة « مسار »:

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فتتم العملية عبر حساب المترشح(ة) بمنظومة « ترشيحات »:

http://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/login.aspx

ويمكن للمترشحات والمترشحين وضع شكاياتهم عبر هذه الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وإلى غاية يوم الجمعة 23 يونيو 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا.