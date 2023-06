L’ANEF, AFD ET ONU FEMME CELEBRENT A RABAT LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LA SECHERESSE.

Par Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la désertification et la sècheresse placée cette année sous le thème : « Femmes, Sa terre, Ses Droits », l’Agence National des Eaux et Forêts avec l’AFD et l’ONU Femme organisent une manifestation de haut niveau le jeudi 15 juin 2023 à Rabat.

Cet événement, qui sera co-présidé par le Directeur Général de l’Agence Abderrahim HOUMY, la Directrice Résidente de l’Agence Française de Développement au Maroc, Quiterie PINCENT et la Représentante de l’Organisation des Nations Unies pour les Femmes, Leila RHIWI, réunira des experts, des scientifiques éminents et des représentants d’organismes internationaux qui discuteront lors de cet évènement de Haut Niveau, de la dimension genre et désertification, ainsi que des défis et les solutions proposées dans ce domaine avec une attention particulière qui sera accordée à l’intégration du genre dans les programmes de lutte contre la désertification au Maroc.

De même, cet événement sera marqué par la signature d’un accord de collaboration entre l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, l’Organisation des Nations Unies-Femmes et l’Agence Française de Développement. Cette collaboration vise à promouvoir l’autonomisation économique des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, dans le but de surmonter les barrières liées au genre dans les domaines de la gestion durable des ressources naturelles et de la restauration des terres.

A souligner que « les femmes jouent un rôle vital dans la santé des terres, mais elles n’en ont souvent pas le contrôle. Partout dans le monde, les femmes se heurtent à des obstacles majeurs pour garantir leurs droits fonciers. Cela limite leur chance de s’épanouir et de prospérer. Et lorsque la terre se dégrade et que l’eau se raréfie, les femmes sont souvent les plus touchées ».

Selon la CNULCD, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse en cette année 2023 a pour thème les droits fonciers des femmes. Ces droits précise-t-on ; sont essentiels pour atteindre les objectifs mondiaux étroitement liés d’égalité des genres et de neutralité en matière de dégradation des terres d’ici à 2030, ainsi que pour faire avancer les autres Objectifs de développement durable.

Cette année, sous le slogan « Femme. Sa terre. Ses droits », précise la CNULCD ; la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse enverra un message fort : investir dans l’égalité d’accès des femmes à la terre et aux biens qui lui sont liés, c’est investir directement dans leur avenir et dans l’avenir de l’humanité.

La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse ajoute la même source ; sera célébrée cette année au siège des Nations Unies à New York, et des événements auront lieu en simultané dans toutes les régions du monde. La CNULCD compte sur le soutien de tous les points focaux et parties prenantes de la CNULCD pour sensibiliser les populations et les communautés au rôle clé de l’égalité des genres dans l’avenir durable des terres.