La Déclaration d’Ifrane sur « les valeurs de l’éducation et l’éducation aux valeurs »

Université Al Akhawayn à Ifrane, Maroc

3 juin 2023

Les participants de l’Université du printemps sur les valeurs de l’éducation et l’éducation aux valeurs, organisée par l’Alliance internationale pour l’éducation, les valeurs, l’équité et l’excellence, à l’Université Al Akhawayn, du 28 mai au 3 juin 2023, en partenariat avec Université Al Akhawayn, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger, le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, l’Université Polytechnique Mohammed VI, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès, Maroc ; l’Université du Texas à Tyler et l’Université de Western Carolina, États-Unis ; l’Université d’Alberta et l’Université de Moncton, Canada ; l’Université internationale de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire ; l’Université Queen Margaret en Grande Bretagne ; l’Université Autótonoma de Madrid en Espagne ; et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture, Rabat, Maroc, apprécient hautement l’intérêt royal pour la réforme du système éducatif, dans le contexte de la « Décennie de l’éducation et la formation 2020-2030 », incarnée dans les directives de Sa Majesté et qui font de l’éducation une priorité nationale dont l’objectif ultime est « la réalisation d’une éducation et d’une formation de qualité ». L’éducation est considérée comme le fondement « pour consolider les valeurs sociales basées sur la modération, l’ouverture d’esprit, l’intégrité et la citoyenneté qui s’expriment dans des pratiques démocratiques responsables », à travers « des programmes, des curricula appropriés et fonctionnels, qui intègrent tout nouveau développement dans les connaissances, en sciences, en technologies de même qu’un système d’évaluation moderne, crédible, objectif, équitable offrant des chances égales à tous, sur la base du mérite et de la compétition saine, le tout dans le respect de notre spécificité culturelle ».

Les participants estiment grandement l’intérêt royal pour les compétences et les expériences des marocains établis à l’étranger de même que les directives de Sa Majesté le Roi quant au support offert à leurs initiatives et qui « permet de leur fournir les conditions et les aptitudes nécessaires afin de donner le meilleur d’eux-mêmes pour le bénéfice et le développement de leur pays ». Ils apprécient également l’implication des compétences scientifiques remarquables des marocains du monde, à côté de leurs homologues du Maroc, à travers la création de l’Alliance internationale pour l’éducation, les valeurs, l’équité et l’excellence, et qui œuvrent tous ensemble, dans un élan patriotique fort, sous les directives royales appelant à leur contribution au développement du Maroc.

Après sept jours de travail intense et productif, ont émergé les recommandations suivantes qui font écho aux directives royales :

1. Promouvoir les principes de valeurs, d’excellence et d’équité et les placer au centre des préoccupations éducatives ;

2. Coordonner les efforts entre les institutions pour offrir des programmes et des formations qui feront progresser l’éducation, les valeurs et les langues, tout en créant une base de données qui permet les échanges sur le plan de la recherche, des expériences et de l’expertise à travers l’Alliance internationale pour l’éducation, les valeurs, la qualité et l’équité ;

3. Inviter les institutions universitaires et les centres de recherche à accorder une place aux questions de l’éducation, des valeurs et des langues, et de les placer au centre de leurs projets académiques et de recherche afin de consolider la confiance entre les éducateurs, les chercheurs, les décideurs politiques et les donateurs ;

4. Répondre à la volonté politique de s’appuyer sur les compétences, la recherche scientifique et l’innovation comme piliers fondamentaux pour élaborer des politiques publiques, notamment dans le domaine de l’éducation, des valeurs et de la formation, et d’adopter des mesures pratiques et procédurales en tenant compte du contexte ;

5. Développer des mécanismes de transfert des « savoirs théoriques » en « savoirs enseignables », selon des principes didactiques qui tiennent compte de toutes les composantes du processus d’enseignement-apprentissage ;

6. Tenir compte de la diversité culturelle et linguistique, des besoins différents des apprenants et de leurs références intellectuelles et culturelles dans tout projet scientifique visant à améliorer l’acte d’enseignement-apprentissage ;

7. Promouvoir le concept d’intégration entre la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM) dans l’ingénierie pédagogique et les programmes d’études selon une perspective multidimensionnelle et interdisciplinaire, tout en accordant l’importance nécessaire aux sciences humaines et sociales (STEAM) dans ce contexte ;

8. Mettre en place un processus d’enseignement-apprentissage ancré dans les principes de responsabilité sociale et qui tient compte de la spécificité du contexte et de toutes les parties prenantes impliquées ;

9. Travailler au développement des programmes/plateformes d’apprentissage en ligne et d’applications informatiques pour l’enseignement et l’apprentissage de l’arabe, à partir des résultats issus de projets de recherche nationaux et internationaux impliquant l’expertise nationale et les compétences marocaines du monde et bénéficiant des expériences internationales pionnières ;

10. Investir dans la recherche de pointe et les approches cognitives innovantes, dans le développement de nouvelles stratégies d’enseignement et d’apprentissage de la langue arabe (pour les arabophones et les non-natifs), ainsi que dans la construction de contenus éducatifs, selon des normes scientifiques précises qui tiennent compte des caractéristiques, cognitives, culturelles et linguistiques des apprenants ;

11. Élaborer des manuels scolaires et du matériel pédagogique pour l’enseignement de la langue arabe à la communauté marocaine à l’étranger, en tenant compte des spécificités de la culture, de la langue et des usages dans des contextes différents ;

12. Inviter l’Alliance internationale pour l’éducation, les valeurs, l’équité et l’excellence à former les formateurs à l’enseignement et à l’apprentissage de la langue arabe, au profit des professeurs et éducateurs chargés d’éduquer les enfants de la communauté marocaine à l’étranger ;

13. Travailler à renforcer le lien de la communauté marocaine à l’étranger avec son identité marocaine et favoriser la communication continue entre ses membres et leur mère patrie afin de maintenir le lien entre les nouvelles générations des marocains du monde avec le Maroc, et de renforcer leur fierté et leur sentiment d’appartenance au Royaume ;

14. Organiser des programmes d’été pour enseigner la culture et les langues marocaines aux membres de la communauté marocaine à l’étranger, tant au Maroc que dans leurs pays de résidence, tout en développant des contenus éducatifs spécifiques qui répondent à leurs aspirations et à leurs besoins ;

15. Valoriser les parcours de formation continue pour les acteurs du domaine de l’éducation (enseignement, apprentissage et gestion) en proposant une série de formations scientifiques et d’ateliers visant à développer leurs connaissances et leurs performances, tout en impliquant les acteurs de la société civile ;

16. Appuyer la proposition qui consiste à consacrer la deuxième édition de l’Université de Printemps aux valeurs de l’éducation et à l’éducation aux valeurs au thème : « Éducation, immigration et pluralisme culturel et linguistique » ;

17. Créer une plateforme scientifique au sein de l’Alliance internationale pour l’éducation, les valeurs, l’équité et l’excellence pour diffuser les résultats de la recherche par le biais des publications scientifiques, des actes de colloques, des conférences, des ateliers de formation et d’autres formes de mobilisation des connaissances ;

18. Inviter l’Alliance internationale pour l’éducation, les valeurs, l’équité et l’excellence à coordonner ses activités, avec toutes les parties prenantes (acteurs sociaux, décideurs, institutions consultatives officielles), pour assurer le suivi de toutes ces recommandations et veiller à leur mise en œuvre en fonction des priorités et de leur impact sur les pratiques éducatives à l’intérieur et à l’extérieur du contexte marocain.

Ifrane, Maroc, le : 3 juin 2023