Maroc Terrain de Confiance pour la Cybersécurité

Thème d’une Conférence MaTeCC

A la Bibliothèque Nationale du Maroc à Rabat

Par Mohammed Drihem

La Ville Lumière et capitale de la culture Rabat, sera au rendez-vous jeudi et vendredi 08-09 Juin 2023 prochain avec la tenue d’une conférence internationale sur la cybersécurité MaTeCC qui aura à la Bibliothèque nationale du Royaume de Maroc.

Selon ses initiateurs ; cet événement de premier plan organisé par l’Ecole High-Tech en partenariat avec le réseau de conseillers en cybersécurité « Cybersecurity Advisors Network » (CyAN) ; réunira des experts mondiaux de l’industrie, des universitaires et des représentants gouvernementaux pour discuter des défis et des avancées dans le domaine de la cybersécurité.

Il est à signaler que MaTeCC est une plateforme unique pour promouvoir le partage des connaissances, l’échange d’idées et la collaboration entre les principaux acteurs de la cybersécurité. La conférence mettra l’accent sur les tendances émergentes, les menaces actuelles et les meilleures pratiques en matière de protection des systèmes d’information.

Lors de cette conférence internationale, les participants auront l’opportunité d’assister à des présentations de haut niveau, des tables rondes et des ateliers animés par des experts de renommés.

Au programme de cette rencontre en effet ; plusieurs sujets seront abordés par les conférenciers et porteront sur les nouvelles technologies et les risques associés à la sécurité numérique, les stratégies de défense contre les attaques informatiques sophistiquées, les réglementations et les politiques nationales et internationales de cybersécurité, la sensibilisation et la formation à la sécurité informatique pour les utilisateurs finaux et sur les innovations en matière de cryptographie et de protection des données

A noter que la cybersécurité est devenue de nos jours un enjeu majeur pour les entreprises et les gouvernements du monde entier et le Maroc a su s’imposer comme un acteur clé dans ce domaine en offrant un environnement favorable à la sécurité des systèmes d’information et à la protection des données personnelles.

Cette conférence est l’occasion de mettre en avant les initiatives et les projets marocains en matière de cybersécurité. Le Public cible de la conférence les professionnels de la cybersécurité, les décideurs des entreprises et des gouvernements, les chercheurs et les étudiants dans le domaine de l’informatique et de la sécurité des systèmes d’information.