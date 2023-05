L’APDTD de Boulmane Organise Une journée de concertation sur le thème de : « Patrimoine environnemental et géologique : Levier pour le développement du tourisme durable à Boulmane »

Par Mohammed Drihem

L’Association Régionale pour le Développement du Tourisme Durable de la Province de Boulmane (APDTDB) organise une journée de concertation au refuge d’Izzaun, situé au Douar d’Ait Wahdan dans la collectivité territoriale d’Ouled Ali Youssef relevant de la province de Boulmane, au cours de la mi-juillet 2023 prochain , sous le thème : « Patrimoine environnemental et géologique : levier pour le développement d’un tourisme durable dans la province de Boulmane » afin de présenter les ressources naturelles dont regorge la Province en général, et les espaces forestiers protégés dans chacune des montagnes du Bonaser, Bouyablane, et Tichoukte et les perspectives de valorisation de ces ressources dans le cadre d’un écotourisme durable, avec les possibilités de mobiliser plusieurs partenaires pour soutenir ce travail collectif et les futurs projets qui en émergeront.

Cette journée de concertation est organisée en partenariat avec la province de Boulmane, la région de Fès-Meknès, le conseil provincial de Boulmane, la Direction régionale du tourisme et la direction provinciale des eaux et forêts, avec la participation et la contribution des collectivités territoriales de la province, les promoteurs touristiques locaux et les associations locales et nationales de la société civile actives dans le domaine de l’animation touristique

Les objectifs à atteindre en organisant cette journée de concertation selon ses initiateurs sont : Le Renforcement des opportunités de rencontre des acteurs locaux en vue de fédérer leurs concepts sur un travail commun pour développer le tourisme durable dans le Moyen Atlas oriental, la sensibilisation des acteurs locaux et les parties prenantes aux valeurs d’inventaire et de valorisation des ressources écologiques, géologiques et culturelles, en s’appuyant sur des approches modernes de terrain, l’Établissement d’un plan d’action phasé pour lancer le dynamisme de l’action collective sur le développement des offres touristiques dans le Moyen Atlas oriental, avec l’intégration de divers acteurs de l’intérieur et de l’extérieur de la sphère territoriale, l’établissement d’un cadre de concertation et développement de la connaissance des acteurs locaux en matière de patrimoine naturel de la région du Moyen-Atlas oriental, et développer ainsi une vision commune d’action collective et de mise en réseau afin de réussir une valorisation optimale du ressources disponibles sur le territoire dans le domaine du tourisme durable dans le Moyen Atlas oriental.

L’encadrement et l’animation de cette journée consultatif sera supervisée par un groupe d’universitaires, de responsables de certaines administrations provinciales et régionales, et d’acteurs de la société civile ? Elle sera entamée par une séance d’ouverture avec des interventions des différents partenaires représentant des institutions soutenant cette activité scientifique de valeur, notamment la province de Boulmane, le conseil provincial de Boulmane, la région Fès-Meknès et le reste des partenaires.

A souligner que l’Association Provinciale pour le Développement du Tourisme Durable, présidée par Abdallah Azoulay, a été créée dans la province de Boulmane le 24 février 2023, par un groupe de promoteurs touristiques de la province dans l’objectif de mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel et valoriser et protéger les espaces naturels pour atteindre un équilibre parfait entre ses dimensions environnementale, économique et sociale, Développer le tourisme pour améliorer le niveau de vie des populations locales et faire croître l’économie locale en renforçant les produits du terroir et en permettant au secteur du tourisme durable d’améliorer les infrastructures rurales, l’accessibilité et la création d’emplois.

La province de Pullman est située sur la chaîne de montagnes Tichoukte dont le plus haut sommet culmine à 2796 mètres d’altitude, et est connue pour ses nombreuses sources, car ses hauts sommets jaillissent d’eau douce froide, sans oublier Aguelmam célèbre pour son eau abondante pendant les saisons d’hiver et de printemps.

Aussi, la province de Boulmane possède des atouts touristiques très importantes et diversifiés, notamment le tourisme de montagne dans les régions des cascades de Skoura, d’Imouzzer Marmoucha, du canyon de Nsiwant, et des forêts de la région. La province se distingue également par ses sites historiques, dont la Mosquée Almoravide d’Outat Al-Hajj et la mosquée Moulay Hachem à El Qsabi Ighram Amakrane à Ait Baza ainsi que des empreintes et grands squelettes fossilisés de dinosaures à Ait Baza .