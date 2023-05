Braconnage : L’arrestation d’un gang criminel Ciblant la faune sauvage du parc national de Tazga

Mohammed Drihem

Les éléments des eaux et forêts du Centre de Développement des ressources forestières de Taza, en coordination et avec l’appui efficace de la gendarmerie Royale et des autorités locales d’Oued Amlil, ont procédé à l’arrestation, dans la nuit du 21/05/2023, d’un gang de quatre personnes de la ville de Tahla, armés d’armes à feu illégales et d’armes blanches et ce, en flagrant délit de chasse illégal du cerf de Barbarie dans le parc national de Tazga.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts pour la préservation de la faune sauvage au Maroc.

Lors de cette opération, des armes à feu, armes blanches avec des cartouches et la voiture utilisée ont été saisies, et les 04 personnes arrêtées ont été placées sous des mesures de garde à vue sur instructions du parquet général près la cour d’appel de Taza.

Pour rappel, ce type d’animal sauvage est protégé par la loi n°05-29 relative à la protection des espèces animales et végétales sauvages et au contrôle de leur commerce, issue de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. , connu sous le nom d’Accord CITES.

Dans ce contexte et consciente de la gravité de cette affaire et de ses conséquences, la Direction Régionale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts de Fès-Meknes affirme qu’elle continue à prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires afin de faire face à de tels actes criminels qui menacent la richesse sauvage de la région.