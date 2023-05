LA VILLE D’IFRANE ACCUEILLE LES OLYMPIADES ROBOTIQUE 2023 Sur la thématique de « l’Education routière »

Par Mohammed Drihem



Samedi 20 Mai 2023 dernier, l’académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Fès-Meknès en partenariat avec l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et le concours de l’Association Tawassol pour le Développement de la Technologie (ATDTec) et l’association CITI a organisé la 4ème Edition des Olympiades Régionales de la Robotique à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI).

80 équipes de jeunes élèves et étudiants des deux sexes répartis en 32 équipes de l’enseignement primaire, 36 de l’enseignement secondaire collégial et 22 équipes de l’enseignement secondaire Qualifiant et supérieur ont représenté les neuf Directions provinciales du Ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports relevant de l’AREF de Fés-Meknès.

Dans sa déclaration au quotidien Le Matin ; Younes Shimi, Secrétaire Général du ministère de l’Education nationale a souligné que cette nouvelle édition des olympiades régionales de la Robotique pédagogique ; organisée à Ifrane par le ministère en partenariat avec l’AUI et la participation de 80 équipes représentant quelques 70 établissements scolaires de l’AREF Fès-Meknès, s’inscrit dans le cadre des grands efforts déployés par le ministère en vue de soutenir la promotion et la vulgarisation des activités parascolaires.

Pour Younes Shimi, les élèves participants à cette édition se sont montrés d’une très grande éloquence lors de la présentation de leurs projets de valeurs en matière de Robotisme jugés à leur juste valeur par l’assistance ; notamment et surtout ; par les cadres pédagogiques présents et les membres des jurys qui ont veillé sur le soutien et l’encadrement de ces élèves.

Il a assuré que l’évènement est très bien réussi et que le travail se poursuivra pour soutenir ses élèves et pour renforcer leurs compétences et leurs acquis. Dans ce sens avait-il ajouté, le ministère a mis en place une feuille de route 2022-2026 dont l’un des principaux objectifs justement ; c’est le renforcement des activités parascolaires en vue de renforcer les compétences et les acquis des élèves au niveau des trois cycles de l’enseignement ; Primaire, collégial et qualifiant.

Pour conclure, le SG du MENPS a tenu de souligner que le cadre agréable de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a permis une meilleure ouverture de nos élèves sur un nouveau monde qu’est celui de l’AUI sachant bien sur que toutes les régions et AREFs du Royaume enregistrent chaque année ; l’organisation de grandes manifestations pédagogiques pareilles et dans tous les domaines : sportifs, culturels, artistiques et scientifiques entre autres.

Pour sa part, le Directeur de l’AREF de Fès- Meknès ; Mohcine Zouag, a fait savoir dans sa déclaration au journal que les élèves participants à cet évènement dont ceux de la Fondation Lalla Asmaa pour les enfants sourds-muets invités spéciaux de l’édition avaient des projets pédagogiques qui devraient aboutir à la programmation de robots pour participer à cette compétition par leurs propres robots.

Pour Mohcine Zouag, c’est là un exercice pédagogique de haut niveau et de premier rang dont il est très honoré et très content des résultats et du travail qui a été réalisé par les enseignants qui entrainent ces élèves-là. Pour lui ; l’ambiance est une ambiance de compétition de haut niveau où tout le monde participe avec beaucoup d’énergie et il croit que c’est là ; quelque chose d’extraordinaire qui participe à l’amélioration des indicateurs pédagogiques d’une manière générale mais aussi et surtout, de la personnalité des élèves dans la compétition, dans leur programmation et dans l’organisation de leur travail.

Aussi, Mohcine Zouag a souligné dans sa déclaration au journal qu’avant de venir à Ifrane, l’équipe de l’AREF Fès-Meknès avait représenté la Maroc à Houston aux Etats Unis d’Amérique où ils ont décroché la deuxième place mondiale dans la programmation de Robots. En Bref avait-il conclu, les résultats sont énormes, il y’a beaucoup d’excellences dans ce qui se fait car tout ça sincèrement précisa-t-il ; se fait dans la programmation pédagogique avec beaucoup d’amour par les enseignants, beaucoup d’endurance, de préparation et surtout avec beaucoup de volonté de ces enseignants qu’il a tenu à remercier à l’occasion.

A rappeler que les olympiades de la robotique est une compétition régionale, ouverte aux jeunes, qui met en avant la robotique pédagogique. La compétition est organisée soit dans le cadre de projet de classe ou dans des clubs scientifiques et technologiques au sein des établissements scolaires. Les robots réalisés pour cette olympiade sont des robots autonomes qui doivent être fabriqués et programmés pour accomplir des tâches précises selon un cahier des charges bien défini.

Aussi, les olympiades de la robotique encouragent les jeunes à découvrir le monde de la robotique et de la programmation avec plaisir, en leurs offrant une expérience technique et humaine inoubliable. C’ est un événement annuel qui développe les compétences et les valeurs du fair-play, d’esprit d’équipe, de la solidarité, du partage des connaissances, de la créativité, de l’innovation, de la protection de l’environnement et du leadership.

Premier Grand Prix des Olympiades

Enseignement

Primaire : Ecole Sidi Ahmed El Barnoussi

Enseignement Collégial : Collège Ibn Battouta

Enseignement Qualifiant et Superieur: Lycéee El Mansour Dahbi

Premier Prix CITI de la créativité

Primaire : Ecole Alinbiaat

Collégial : Collège Al Maarifa

Qualifiant : Lycée El Mansour Dahbi

Premier Prix CITI de l’Environnement

Primaire : Ecole Omar Ben Abdeljalil

Collégial : Collège Tarik Bnou Ziad

Qualifiant : Lycée Mon Ecole

Premier Prix CITI meilleur Design

Primaire : Ecole Ait Mazouz

Collégial : Collège Abdelkarim El Khatabi

Qualifiant : Lycée technique de Taza.