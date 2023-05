LE STRESS HYDRIQUE AU CENTRE DES DEBATS D’UNE REUNION PRESIDEE PAR LE GOUVERNEUR D’IFRANE ABDELHAMID EL MAZID

Par Mohammed Drihem

Ifrane le 11 Mai 2023 : Le Gouverneur de la Province d’Ifrane ; Abdelhamid El Mazid a présidé jeudi 11 Mai dernier une réunion consacrée à la question du Stress Hydrique observé au niveau de trois collectivités territoriales rurales dans la Province à connaitre ; les collectivités respectives de Dayet Aoua, Tizguite et celle de Ain Leuh.

Lors de cette réunion, les présidents des collectivités concernés et les Caïd y représentant l’autorité locale ont exposé les différents problèmes liés au stress hydrique rencontrés au niveau de ces trois collectivités territoriales avec le tarissement d’un bon nombre de sources et de puits et de séguias avec la diminution catastrophiques des débits dans plusieurs autres puits

Ainsi, au niveau de la collectivité territoriale de Dayet Aoua ; les puits dans les zones d’Ait Hsain avec ses 158 foyers, Troussi contenant 100 foyers et Douar Bou Irhssan ont tari et les gens se déplacent sur de longues distances pour s’alimenter en eau potable qui fait défaut notamment par endroit au niveau du Centre d’El Harahir géré par l’ONEE – Branche Eau -.

Au niveau de la collectivité de Tizguite, plusieurs Douars sont notamment dans le besoin en matière d’alimentation en eau potable suite à l’assèchement des sources et des puits dans la région, Il s’agit au fait des Douars respectifs d’Essafah , Taouniat Aguemguem, Larjam, Oukssassen, Ait Amr Ouaissa Adghagh, Ait Taleb Akka Moudaour et Adaw.

Le même constat alarmant du stress hydrique a été relevé au niveau de la collectivité territoriale d’Ainleuh qui connait elle aussi un manque de ressource en eau surtout dans les Zones de montagne où les sources et les puits sont à sec ou presque par endroit notamment dans la Zone de Bekrit, Ajaabou, les de Douar Boudraa, de Taberghazite, d’Ighoud, de Bouhrech et dee Regada Ait Ali.

Après discussion des différents problèmes soulevés par les présidents des communes concernées et les Caïds représentant les autorités locales et qui concernent notamment le secteur agricole, le Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid a insisté tout un chacun concerné par ces questions et particulièrement les chefs de services extérieurs en charge du secteur de l’eau tel que l’ONEE – Branche eau -, l’ABHS et l’Agriculture avec les services techniques de la Province et ce, à une mobilisation totale pour faire face à cette crise du stress hydrique qui pointe à l’horizon à travers l’octroi d’autorisation exceptionnelles pour le curage et l’approfondissement des puis à faible débit, la multiplication des forages de prospection à la recherche de nouvelles ressources en eau pour alimenter les Douars souffrant du stress hydrique et surtout, par l’accélération de la cadences des travaux de réalisation des projets en cours dans la province concernant l’Adduction d’Eau Potable (AEP).

Ces projets dont le montant global est de l’ordre de 17.792.200,00 dhs qui sont en cours de réalisation ou projetés, relatifs à l’approvisionnement en eau au niveau de la Province ; selon le chef de la division technique de la province ; sont au nombre de 21 projets qui bénéficieront à une population globale de 1898 individus répartis comme ci-après détaillé :

• « Alimentation En Eau Potable Par BI Du Centre Lahrahir Relevant De La Commune Territoriale De Dayet Aoua « »Province D’Ifrane » », Lot : Genie Civil » – 12200 Dh

• « Alimentation En Eau Potable Par Bi Du Centre Lahrahir Relevant De La Commune Territoriale De Dayet Aoua « »Province D’Ifrane » », Lot : Realisation D’un Forage »- 400000 Dh

• Travaux de creusement d’un forage d’exploitation et adduction en eau potable au douar Dayet Hachlaf a la ct Dayet Aoua « Province d’Ifrane » – 350000 DH

• Alimentation En Eau Potable Du Douar Essafah Et Du Douar Taouniat Aguemguem A La Commune Territoriale De Tizguite » Province D’Ifrane »- 720000 Dh

• Realisation D’un Forage Au Douar Larjam Au Profit De La Collectivite Ethnique Ait Hmad A La Commune Territoriale De Tizguite » Province D’Ifrane »- 400000 Dh

• Extension AEP douar Oukssassen – 200000 Dhs

• Extension AEP douar Oukssassen – 160000 Dhs

• Extension AEP douar Ait Amr Ouaissa Adghagh – 650000 Dh

• Travaux de forage creusement d’un puits traditionnel et construction de chateaux d’eau alimentes par pompe a energie solaire pour alimentation en eau au douar Ait Taleb Akka Moudaour et Adaw – 700000 Dh

• Travaux d’alimentation en eau potable au douar Ait Ali Yaacoub -500000 Dh

• Travaux d’alimentation en eau potable aux douars Ait yaacoub , Ait Taleb Akka et Ait Moussa Addi – 1200000 Dh

• Travaux d’alimentation en eau potable au Tizi Oughmari – 3500000 Dh

• Realisation d’un forage dans la localité Boudraa pour alimentation en eau potable des douars Ait Boubker,Ait Chikh et Lmrabtine au profit de la collectivité ethnique , Ait Ala à la commune territoriale de Tigrigra « province d’Ifrane’ – 1000000 Dh

• Travaux d’alimentation en eau potable des douars Bekrit a la commune de Sidi El Mekhfi « province ifrane »- 1200000 Dh

• Alimentation en eau potable des douars Ait Hadou Ouali, Ait Rahou Oulahcen et Ait Abdelkhalek a la commune Sidi El makhfi « province d’Ifrane »- 2000000 Dh

• « Realisation d’un forage pour alimentation en eau des douars de la zone montagneuse Narten au profit de la collectivité ethnique Ait Mouli à la commune territoriale de Ain Leuh « – 600000 Dh

• Travaux d’alimentation en eau potable des douars Aguelmam Azougagh, Ait Said Taaricht et Senoual a la commune de oued ifrane « province d’Ifrane »- 1200000 Dh

• « Travaux d’alimentation en eau potable des douars Ait Bouziane Ait Nacer et Boufrah a la commune de Oued Ifrane « »province d’Ifrane » » »- 1000000 Dh

• « travaux d’alimentation eau potable des populations Lhnak Izri Sidi Belkhir et Ait Chrad a la commune de Oued Ifrane « »province d’ifrane » » »- 800000 Dh

• Travaux d’alimentation en eau potable des douars Agdal a la commune Oued Ifrane «province d’Ifrane » – 1200000 Dh

Selon le Directeur de l’Agence du bassin Hydraulique du Sebou qui s’étend sur une superficie de 40 000 km2 et regroupe 17 préfectures et provinces en totalité ou en partie dont la province d’Ifrane ; ce dernier (le bassin) a enregistré au cours de la période du 01 septembre 2022 au 11 mai 2023, un déficit moyen de 41 % au niveau des précipitations par rapport à une année normale un déficit de 66% au niveau des apports par rapport à une année normale.

Le taux de remplissage des barrages a-t-il ajouté ; est d’environ 49% sachant que l’Agence prend en charge la gestion de 11 grands barrages dont celui de Michelfen au niveau de la province d’Ifrane avec un taux de remplissage de 57 % et le petit barrage d’Ait Moulay Ahmed, avec un taux de remplissage est 34.93%.

En ce qui concerne les ressources en eau souterraine a-t-il précisé, la province d’Ifrane renferme d’important réserves d’eau souterraines répartie sur deux grands aquifères à connaitre ; la nappe du moyen atlas tabulaire qui couvre la grande partie de territoire de la province d’Ifrane présentant un bilan déficitaire et où l’agence a enregistré un déficit de l’ordre de 0.1 Mm3 et la nappe du moyen atlas plissé couvrant la partie sud-est de la province d’Ifrane avec un bilan stable, mais vu le cumul enregistré au niveau des précipitations, l’Agence y a enregistré des chutes de niveau piézométrique de l’ordre de 3 à 8 mètres au niveau des piézomètres et forages ONEE, ce qui impactent directement la productivité des forages dédiés à l’eau potable.

En parallèle ajouta le Directeur de l’ABHS Abdellah BOURAK, l’Agence du bassin hydraulique du Sebou continue ses efforts dans le but de réduire l’impact de la sécheresse et pour la mobilisation de nouvelles ressources à travers la réalisation des forages de reconnaissance dont deux sont achevé au niveau des collectivités territoriales de Ben Semi et Sid El Mekhfi dans la province d’Ifrane sachant notamment que l’agence a programmé la réalisation de deux forages au niveau de Dayet Aoua et Sid El Mekhefi.

Pour l’an 2023 assure le Directeur de l’ABHS, cette dernière prévoit la réalisation de quartes nouveau forages de reconnaissance au niveau des communes de Tizguit, Tigrigra, Sid El Mekhfi et de Ben semim. Et pour subvenir aux besoins des communes en matière d’encadrement technique et accompagnement au moment de la réalisation des forage, l’ABHS a mobilisé un bureau d’étude agrée pour assurer le suivi et le contrôle techniques des interventions menées par les communes.

Aussi ; avait-il souligné, dans le cadre du contrôle, l’Agence continue à mener des tournées de contrôle sur l’ensemble des provinces relevant de sa zone d’action au long de la semaine pour veiller au respect de la loi relative à l’eau, dans le même cadre les autorisations de creusements sont traitées au niveau provincial avec l’intégrations de l’ensemble des parties prenantes notamment l’ONEE-BO.

Pour conclure, Abdellak Bourak avait signalé que la province d’Ifrane reste à l’écart des grandes perturbations en termes d’approvisionnement mais cette situation ne peut être garantie que par la vigilance et l’intégrations de l’ensemble des intervenants et parties prenantes pour éviter toute sorte de perturbations au cours de l’été 2023.