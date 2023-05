FEU DE FORET : LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D’IFRANE PRESIDE UNE REUNION DEDIEE A LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORETS

Par Mohammed Drihem



Ifrane : Mardi 09 Mai 2023. Le Gouverneur de la Province d’Ifrane ; Abdelhamid El Mazid a présidé ce Mardi 09 Mai courant ; une réunion élargie consacrée au programme de prévention et de Lutte contre les Incendies de Forêts en ces temps de grande canicule à la veille d’une saison estivale 2023 qui s’annonce encore plus chaude avec la présence d’une végétation sèche et abondante, combinée à la sécheresse et aux longues vagues de chaleurs de chergui persistantes qui augmentent le risque de feux de forêt et leurs conséquences sur l’environnement, la biodiversité et les populations locales.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette réunion, Abdelhamid El Mazid a souligné de prime abord que la question des feux de forets de nos jours est un sujet d’actualité surtout que ces derniers ont commencé très tôt cette année et ce, depuis le mois de Mars, avril et aujourd’hui encore en ce mois de mai où les services de la protection civile interviennent chaque jours, deux à trois fois par jours, pour circonscrire de petits foyers d’incendies surtout au niveau d’Ifrane et de son agglomération. D’où l’intérêt de cette réunion consacrée à cette question de la prévention et de la Lutte contre les Incendies de Forêts en en vue de préparer un scenario et un plan d’action provincial un peu différent de ceux des années précédentes avait-il précisé.

Selon le Gouverneur d’Ifrane, il y’a déjà un plan d’action préétabli respectivement par le département des eaux et forets et celui de la protection civile mais aussi un plan d’action est prévu cette année avec la société civile chapeauté par la protection nationale avec des séances de sensibilisation dés le 21 Mai prochain.

En effet, pour le Directeur provincial de l’ANEF, le département des eaux et forêts, le programme annuel de prévention contre les Feux de forets en cours de mise en place au titre de l’an 2023-24 pour un montant global de 6 839 000,00 Dhs porte sur le control et l’installation de gardes vigies avec le concours de 06 coopératives forestières et 13 Association de Gestion Sylvopastorale, des travaux sylvicoles et de dépressage d’une superficie de 664 hectares, la réparation de VPI, l’entretien de 06 Kms de pistes forestières et l’étude de l’entretien de 38 autres Kms de pistes et enfin l’entretien de 4 points d’eau.

Dans ce même cadre de préparation, la DPEF procède au recensement et à la réparation des engins et outils de lutte contre les incendies dont des Véhicules VPI, des battes à feu, des pulvérisateurs, des tronçonneuses, des pelles et des pioches et leur répartition sur les différents centres

De son coté, le commandant provincial de la protection civile a donné un bref aperçu sur les zones les plus sensibles et exposées aux risques des feux de foret et un recensement des différentes incendies enregistrés entre 2018 et 2022. Par la même occasion, il a donné un aperçu sur les différents moyens humains et matériels d’intervention dans la lutte contre les feux de forets dont dispose la province d’Ifrane notamment au niveau des parcs respectifs des eaux et forêts, des forces auxiliaires, de la protection civile et celui de la promotion nationale.

Au terme de cette réunion, les différents présidents des collectivités territoriales et responsables extérieurs concernés tel la DPA et la DPE et les services d’ordre ont assuré l’assistance de leur mobilisation pour réussir cette campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt tout en mettant à disposition tous les moyens humains et matériel nécessaires dont ils disposent pour prêter main forte aux valeureux soldats du feu.