Le coin lecture : un espace de découverte conviviale

KHALID BARKAOUI

Le premier ennemi de l’élève et de l’enseignant est la routine et l’ennui. Ce que l’apprenant cherche derechef en classe c’est l’apprentissage dans un cadre empreint de plaisir et d’épanouissement. Ce plaisir tant escompté nécessite un enseignant qui innove et qui expérimente pour rendre l’espace pédagogique plus attractif. De ce fait, le professeur qui fait preuve d’imagination et d’esprit d’initiative est appelé à répondre aux besoins incessants de son groupe-classe. Ce groupe n’est pas juste en quête d’apprentissage cru et de savoir insipide. Il a grandement besoin de liberté, d’autonomie, de responsabilité, d’être confiant, engagé et délibérément souriant et cultivé pour devenir un citoyen vertueux capable de contribuer au développement de son pays.

L’élève d’aujourd’hui diffère complètement de l’élève d’hier. L’élève de nos jours doit être doté de savoirs, de savoir-faire, de valeurs et de soft skills communément appelés les compétences comportementales. Pour pourvoir l’apprenant de toutes les compétences susmentionnées, toute la communauté éducative est tenue à mutualiser ses efforts et à collaborer pour créer les conditions optimales à même d’aider chaque élève à réussir sa scolarité, à progresser selon son propre rythme et à s’épanouir.

On peut donc mettre en place des clubs pédagogiques, un espace théâtral, des randonnées, des activités sportives, un journal scolaire et des coins lectures pour améliorer substantiellement le niveau scolaire des élèves.

Le coin lecture en salle de classe est un moyen pédagogique qui aidera certainement les élèves à enrichir leur répertoire lexical, à faire de nouvelles découvertes intellectuelles et scientifiques. C’est un moyen actif qui motive l’élève à lire davantage et à varier ses lectures pour élargir l’horizon de sa culture et fortifier sa personnalité.

Une fois le coin lecture installé dans une zone spécifique votée à l’unanimité par les apprenants, on réfléchira conjointement à le remplir de livres variés qui vont des contes, en passant par les nouvelles, les historiettes, les dictionnaires, les pièces de théâtre et autres livres susceptibles de répondre favorablement aux préférences et aux goûts éclectiques des élèves.

Ensuite, on peut réfléchir à la décoration de ce coin afin de le rendre extrêmement convivial et stimulant.

Il convient de noter que l’objectif de premier plan de ce projet de taille réside dans la formation d’un élève-lecteur-locuteur et prescripteur. En un mot, à travers la passion livresque, l’enseignant doit viser à donner naissance à un élève épris de lecture, capable de parler couramment et d’écrire des productions qualitatives qui suscitent l’intérêt et l’engouement des pairs, des enseignants et du staff administratif.

Ce projet de grande envergure doit s’inscrire dans le sillage de la lutte contre les inégalités scolaires. Il s’assignera comme ultime objectif d’aider chaque apprenant à lire, à renouer le contact de passion avec le livre, à entrer en lecture avec plaisir en fonction des envies des uns et des autres et à couler un moment intense de joie et d’euphorie.

L’élève doit donc trouver un espace attrayant et accueillant qui lui offre une diversité de ressources documentaires et littéraires. Notre ambition doit être un élève chercheur qui a une capacité à traiter l’information, à mieux la sélectionner, à la réutiliser efficacement pour qu’elle convient à ses intentions et à son style d’apprentissage.

Pour que ce coin lecture remplisse pleinement son rôle de pôle de connaissance, de culture, d’enrichissement de soi, de développement de l’imagination, de promotion de l’esprit critique et de la créativité, il faut l’alimenter et se préoccuper de son développement continu.