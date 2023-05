ELECTION PARTIELLES D’IFRANE : ABDESLAM LAHRAR DU MOUVEMENT POPULAIRE ELU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

Lundi 08 Mai 2023 ; la Salle des réunions de la Province d’Ifrane a été au rendez-vous avec les nouveaux conseillers élus de la collectivité territoriale d’Ifrane pour l’élection d’un nouveau Bureau du Conseil dont la Présidence est revenue à Abdeslam Lahrar du parti du Mouvement Populaire Majoritaire du dit conseil.

Les vices présidents du conseil ainsi élus tous du MP sont Nouredine Mouamou, Mbarek Jawhar, Karim Jerradi et Abderrahman Oukkan. Quant au poste de rapporteur du conseil ; il est revenu à Mlle Sakina Eddarra et Mlle Malika El Bahani comme rapporteur adjoint toutes les deux du MP.

A rappeler que quelques 4614 des 8465 inscrits (tes) sur les listes électorales de la collectivité territoriale d’Ifrane se sont rendus aux Urnes Jeudi 27 Avril 2023 dernier pour élire un nouveau conseil communal de la Ville d’Ifrane après que le tribunal administratif de Meknès avait mis fin à une situation devenue intenable au Conseil communal d’Ifrane en annonçant la dissolution dudit Conseil conformément aux dispositions de l’article 72 de la Loi organique N° 113/14 relative aux communes.

Après l’opération de dépouillement des bulletins de vote au titre de ces élections communales partielles, le parti du Mouvement Populaire (MP) est arrivé en tête du scrutin avec 13 sièges, suivi du parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI) avec 04 sièges, du Parti de l’Istiqlal avec 02 sièges et du Parti du Progrès et du Socialisme avec un seul siège.