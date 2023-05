SIAM 2023 de Meknès : Signatures de conventions-cadre de partenariats entre Meet France Maroc et ses partenaires français et Marocains

Par Mohammed Drihem



Jeudi 04 mai 2023, Meet France Maroc (MFM) représentée par son Président-directeur général, Hassan BENZZINE a procédé à la signature de trois conventions cadres de partenariat dont la première a été avec la Chambre d’Agriculture de la Région de Fès-Meknès, représentée par son Président El Missouri Moustapha, la seconde avec OIL’IVE GREEN, représentée par son Directeur général Yannick Masmondet et la troisième convention tripartite signée notamment avec INTERPROLIVE, représentée par Monsieur Rachid Benali d’une part et OIL’IVE GREEN, représentée par son Directeur général Monsieur Yannick Masmondet d’autre part,.

La cérémonie de signature de ces trois conventions organisées au 15ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient à Meknès du 02 au 07 Mai 2023 en cours a été suivie d’une rencontre avec les représentants de la presse et a également l’occasion d’échanger avec les membres fondateurs, présidents et vice-présidents des autres pôles de MFM ainsi qu’avec des personnalités de marque dans l’objectif de présenter aux différents organes de presse notamment, les objectifs stratégiques, les missions, axes et périmètres de l’organisation Meet France Maroc, au Maroc, en France, en Afrique et en Europe.

Dans une déclaration accordée à notre correspondant sur place ; Hassan BENZZINE Président-directeur général de Meet France Maroc (MFM) a souligné que « Meet France Maroc » (MFM) qui est une association à vocation économique, a vu le jour à l’initiative d’un groupe de compétences franco-marocaines de la région du Grand Est, avec la collaboration du consulat du Royaume à Strasbourg, dans le but de contribuer à la construction d’un trait d’union et un pont solide et durable entre la France et le Maroc et plus largement encore ; entre l’Europe et l’Afrique.

Nous sommes là au 15ème SIAM de Meknès avait-il annoncé ; pour la signature de trois conventions cadre de partenariat avec respectivement : La Chambre d’Agriculture de la Région de Fès-Meknès, OIL’IVE GREEN et une troisième tripartite avec INTERPROLIVE, d’une part et OIL’IVE GREEN, d’autre part et ce dans l’objectif de permettre à MFM de jouer pleinement son rôle de facilitateur opérationnel et c’est pourquoi cette signature de conventions cadres sur des axes communs est importante pour nous. Comme ca a-t-il précisé, quand on va envoyer des investisseurs au Maroc, ils seront accueillis et accompagnés dans de bonnes conditions d’investissement au Maroc et qui créent de l’emploi.

A noter que ces conventions de partenariat, visent à proposer un cadre structurant en définissant les droits, obligations et modalités particulières de collaboration entre les deux parties, dans les domaines et sur les thématiques d’intérêts communs.

Cette collaboration a pour but de promouvoir, de développer et d’asseoir le partenariat entre MEET FRANCE MAROC par exemple et la Chambre d’Ariculture de Fès-Meknes à travers : La mise en place d’une véritable synergie de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et valorisation pour le partage de savoir-faire tant sur le plan technique, scientifique, environnemental, et d’innovation, au service du développement de la filière agricole et agroalimentaires pour répondre aux besoins spécifiques de la région Fès-Meknes, la Promotion à l’international le rayonnement de la région à travers son savoir-faire agricole et ses produits agroalimentaires, l’organisation commune de rencontres, d’événements et de manifestations pouvant contribuer à l’efficacité opérationnelle et à la médiatisation des entités respectives, l’accompagnement pour une montée en compétence et une meilleure qualification des ressources humaines marocaines (Formation; Encadrement: Transfert des techniques innovantes, d’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire en collaboration avec les organismes dédiés à l’agriculture : module de perfectionnement: nouvelles technologies; gestion d’eau ; etc…), la promotion de la culture entrepreneuriale, notamment des femmes et des jeunes dans la filière agricole afin de pérenniser la transmission intergénérationnelle tout en contribuant à la sécurité alimentaire du Maroc, l’identification des partenaires potentiels dans le monde et favoriser les mises en relation avec et pour le Maroc en accompagnant les porteurs de projets et les investisseurs désireux de profiter des enjeux de développement important dans la filière agricole et agroalimentaire ou toute contribution à participer au potentiel des marchés, marocain, africain et européen, la Valorisation de Meet France Maroc auprès d’acteurs institutionnels locaux de type CRI: Collectivités locales; Direction régionale de l’agriculture : Instituts et centres de formation en agriculture et enfin, l’étude de la possibilité d’un budget de collaboration pour des actions communes

Par ailleurs, il y’a lieu de souligner que la collaboration tripartite entre MEET FRANCE MAROC, d’une part et OIL’IVE GREEN et INTERPROLIVE, d’autre part, a pour but de promouvoir, de développer et d’asseoir un partenariat entre les trois signataires de la convention et ce, à travers : La mise en place d’une véritable synergie de collaboration entre la France et le Maroc, l’Afrique et l’Europe pour le partage de savoir-faire tant sur le plan technique, scientifique, environnemental, et d’innovation, au service du développement et de la valorisation de la filière oléicole et plus largement le secteur agricole et agroalimentaire, la participation au rayonnement des expertises et du savoir-faire marocain partout où cela est possible, la coopération étroite visant à déployer toutes ressources pour l’accompagnement en termes de recrutement qualifié et de formation dans le secteur agricole, le rapprochement entre les institutions, les opérateurs économiques, les acteurs du secteur privé et public et plus largement toute collaboration socio-économique en Afrique et en Europe, l’intercommunication avec les acteurs marocains du monde et les amis du Maroc en s’appuyant sur les équipes de MFM, INTERPROLIVE et OIL’IVE GREEN, tant en termes d’expertise que de réseau dédié, spécifique au secteur oléicole et plus globalement du monde agricole, la mise en relation et l’accompagnement d’investisseurs désireux de profiter des enjeux de développement importants dans la filière oléicole ou tout autre secteur à potentiel dans le domaine agricole France – Maroc, Afrique – Europe, l’organisation commune de rencontres, d’événements et de manifestations pouvant contribuer à l’efficacité opérationnelle et à la médiatisation des entités respectives, le lancement d’un projet d’alliance France-Maroc: Europe-Afrique organisé et déployé par MFM pour le développement de la filière Oléicole et d’autres filières stratégiques dans le domaine agricole.

Les objectifs opérationnels de la présente convention s’inscrivent dans une perspective gagnant-gagnant. Il s’agit en l’occurrence, dans la mise en place du projet, de répondre aux besoins de : OIL’IVE GREEN; INTERPROLIVE; MFM, en œuvrant par tout moyen, soutien et conseil mutualisé.

« Nous sommes en train de structurer une filière oléicole industrielle qui n’existe pas encore sur le territoire français et notre association avec le groupe Meet France Maroc était pour moi évidente dans le sens où je suis déjà venu travailler pendant plusieurs années sur le Maroc et à travers le monde oléicole ; l’idée est venue de créer une fusion entre la France et le Maroc à travers cette filière d’huile d’olive et permettre aujourd’hui ; à des investisseurs marocains de pouvoir venir investir sur le territoire français dans des projets dédiés à l’olive à travers Meet France Maroc et encadrés par nos services » avait déclaré pour le journal Yannick Masmondet, Directeur général d’OIL’IVE GREEN,.