JUMELAGE : LA VILLE D’AZROU ACCUEILLE UNE DELEGATION DE LA MAIRIE DE LA VILLE FRANCAISE DE BLOIS

Par Mohammed Drihem



Dans le cadre du protocole de coopération et de Jumelage signé entre le conseil de la collectivité territoriale d’Azrou et la Mairie de la Ville française de Blois en 2011 visant le développement d’une dynamique d’échange et de partage de culture et d’expérience entre les deux villes Jumelles et dont les principaux axes de coopération retenus portaient sur les politiques de Jeunesse, de Sport, de Culture et de Tourisme, ainsi que les échanges d’expériences et de compétences entre le personnel des deux communes ; une délégation de conseillés municipaux de la mairie de la ville de Blois conduite par Cédric Marmuse Conseiller municipal délégué médiation culturelle , relation internationales et coopération et composé notamment de Rachid Ennajib, Chargés des relations internationales et de Rachid Meress Adjoint au Maire en charge du quartier nord conseiller délégué à la Ville numérique s’est rendue lundi 1èr Mai dans la Ville d’Azrou pour un séjours de trois journées dans la perspective de relancer ce jumelage établi entre les Villes d’Azrou et celle de Blois.

Dans une Déclaration au Journal, Cédric Marmuse a souligné que par leur présence à Azrou il veulent réaffirme leur volonté dans la mairie de Blois de coopérer avec Azrou puisqu’ils ont signé un accord de coopération en 2011 et que des actions ont étés engagées avec l’ancien conseil municipal et que suite au changement des conseils et avec le COVID19 ; les relations entre les deux mairies sont restées en veille notamment sur la question du numérique dans nos collectivités respectives et évidemment ; depuis 10 ans la ville d’Azrou avait évoluée comme toutes les collectivités et s’est mise au numérique et on a un travail à faire encore notamment sur la question des économies d’énergie autour de stockage des données qui est aussi ; un enjeux pour nous puisque les données sont de plus en plus volumineuses et de plus en plus énergivores avait-il ajouté.

En plus des axes qu’ils avaient développé entre 2011 et 2014 sur les échanges entre la jeunesse, l’éducation et de la culture, ajouta le Conseiller municipal délégué médiation culturelle , relation internationales et coopération ; on souhaiterait aujourd’hui aller sur des actions à notre échelle et à l’échelle de nos collectivités sur des enjeux qui nous semblent plus grands qui concernent l’humanité comme les objectifs du développement durable, l’égalité du genre, les changements climatiques qui nous préoccupent aussi bien à Blois qu’à Azrou où on se retrouvent avec les mêmes problèmes de sècheresse et de ressources en eau a-t-il précisé.

On pense également qu’on a tout un travail à faire sur la question des déchets et de leur traitement et on a plein de choses à s’apporter mutuellement sur nos expériences respectives dans nos collectivités et donc, nous avons envie de remettre en avant cette coopération avait-il conclu.

Pour sa part, Mme Nawal conseillère présidente de la commission tourisme au conseil communal d’Azrou a déclaré au Journal que l’objectif commun c’est d’établir des liens d’échanges durables et stratégiques et d’avoir un comité de suivi qui va assurer et garder la pérennité de cette coopération et ce partenariat.

Cette visite avait-elle assuré, sera clôturée par un accord sur plusieurs points à développer ensemble en matière d’éducation, de formation continue, de jeunesse, de culture, de vacances, de numérique d’échanges de compétences et de tourisme.

Après un premier contact en réunion avec des membres du conseil élu et de la ville d’Azrou et des membres du comité d.accueil Mohammed El Amrani Alaoui, Abdelali Adnane, Nawal Oulkadi et leulla Chabou au bureau de la présidence du conseil marqué par la présentation d’un exposé de Mme Nawal présidente de la commission du tourisme qui a brossé un large éventail sur la ville d’Azrou, ses potentialités et projets et sur ses perspectives d’avenir notamment en matière de coopération et de partenariats et des échanges entre les élus des deux villes jumelles, la délégation française a été conviée à participer à un riche programme d’activités étalé sur trois journées marqué par un débat et échanges avec les différents acteurs associatifs locaux organisé le premier lundi autour de la Coopération, de la collaboration et jumelage, de l’Education et la formation professionnelle, de la Jeunesse (pratiques artistiques, culturelles et séjours de vacances), du Sport (formation et événements sportifs) et autour des question de l’Eau et des déchets.

La deuxième journée du Mardi 02 Mai a été marquée par la visite d’un certain nombre de structures et centres éducatifs et sportifs à commencer par la visite de l’écomusée de la maison du Parc national d’Ifrane, la Maison de la cédraie, le site touristique du Cèdre Gouraud, le Centre des personnes à besoins spécifiques, le complexe sportif de la cité, le centre de développement communautaire de l’AUI à Azrou et le Centre multifonctionnel pour femmes de l’Association TAZGHART d’Azrou.

La troisième journée du séjour de la délégation française enfin a été réservée à la Visite du patrimoine culturel et emblématique de la ville d’Azrou à travers la visite du Centre d’interprétation du Patrimoine du Moyen Atlas sis centre Culturel d’Azrou, du Complexe Artisanal, du Musée Amir Al Atlas, de Lycée Tarik, de la source Tit Lahcen et du Rocher Akechmir.

Par la même occasion une visite des départements communaux a été programmée suivie de la visite de la station de pisciculture de Ras Al Ma et d’une visite touristique de l’ancienne médina de la ville impériale et capitale spirituelle du Royaume Fès.

A rappeler que ça fait plusieurs années déjà que la collectivité territoriale d’Azrou et la mairie de Blois avaient entamé un processus de rapprochement. Et c’est au siège de la mairie de Blois que celui-ci s’est concrétisé par la signature d’un accord de coopération décentralisée entre les deux villes, en présence de Marc Gricourt, l’ex-maire de Blois, Hassan Essaoudi, ex-maire d’Azrou, François Bonneau, ex-président de la Région Centre et Said Chbaatou ex-président de la Région de Meknès Tafilalet.