L’Association Jbel Ayachi de Midelt

Organise la 3ème Edition de l’Université de Printemps

Sous le thème :

« Les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’échelle de la Province de Midelt. Vision globale pour

leur réalisation à l’horizon 2035 »



Par Mohammed Drihem

Sous le Haut patronage de SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie ; l’Association Jbel El Ayachi pour le développement culturel, social, économique et environnemental de Midelt a organisé ; les 29 et 30 Avril 2023 ; la 3ème Edition de son Université de Printemps de Midelt sous le thème : « Les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’échelle de la Province de Midelt. Vision globale pour leur réalisation à l’horizon 2035 ».

La cérémonie d’Ouverture des travaux de cette nouvelle édition de l’Université de Printemps de Midelt a été présidée par Mustapha Ennouhi ; Gouverneur de la Province de Midelt et marquée par la remise du premier prix national d’excellence pour les objectifs de développement durable dans sa quatrième édition à l’AJI en la personne de son Président Khalid Harrouni par le Directeur du Prix et président de son comité scientifique, Mustapha Tilioua Directeur de la Revue « Oasis Marocaines ».

A noter que la revue « Oasis Marocaine » et le Centre Culturel et Scientifique International, en partenariat avec la Coalition mondiale pour les objectifs de développement durable et la Fondation africaine de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, avait initié la création de ce premier prix national d’excellence sur les objectifs de développement durable en 2020.

Dans une Déclaration accordée au journal, Mustapha Tilioua a tenu de préciser que ce prix national s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et de la traduction dans les faits des rôles fondamentaux que doit jouer la société civile notamment dans le cadre du suivi et de l’application de la stratégie nationale pour les objectifs de développement durable à horizon 2035. Il a été créé par la Revue « Oasis Marocains » et ses partenaires internationaux et africains en vue d’encourager les organisations de la société civile, les établissements privés et publiques, les centres de recherches, les Universités et les collectivités territoriales entre autres ; à prendre en ligne de compte les visées et objectifs du développement durable dans la réalisation de leurs différents projets et programme.

Pour les Président d’AJI. Khalid Harrouni ; trois grands axes ont été débattus par les participants à cette 3ème édition de l’Université de printemps de Midelt et s’articulent sur le rôle des institutions, des villes et des collectivités territoriale dans la réalisation du développement durable, l’éducation, la santé et l’action sociale et enfin, l’environnement, l’énergie et l’eau. Ces trois grands axes thématisés avait-il conclue, sont en rapport avec les dix-sept objectifs du Développement Durable

En prélude aux travaux de cette 3ème Edition de l’Université de Printemps de Midelt, le Président de l’AJI, Khalid Harrouni a donné lecture au message adressé aux participants à cette édition par Martine THERER Représentant Résident Adjointe PNUD- Maroc qui souligné que le thème choisi, « Les Objectifs de développement durable à l’échelle de la Province de Midelt. Vision globale pour leur réalisation à l’horizon 2035 », renvoie directement au mandat et au travail du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Maroc.

Pour elle, ce programme de coopération 2023-2027 est parfaitement aligné avec les objectifs de transformation du Nouveau modèle de développement (NMD) et les priorités nationales de développement, ainsi qu’avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030, dont il soutient les grandes ambitions que sont le développement durable pour tous, des villes et des territoires plus inclusifs, plus sûrs et plus résilients, l’atténuation du changement climatique et la protection de notre milieu naturel.

Comme le Programme 2030, avait elle ajouté ; le NMD propose une vision intégrée du développement qui cherche l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale, et « vise à inclure tous les marocains à travers une dynamique de création de richesses qui mobilise toutes les forces vives et qui crée des opportunités d’inclusion pour tous ».

Selon Martine THERER, cette ambition est plus importante que jamais. En effet, selon une analyse du Haut-Commissariat au Plan publiée en octobre dernier, a-t-elle noté ; le Maroc a perdu 7 années de progrès en matière de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité en raison des effets de la pandémie de la COVID-19 et de l’inflation, et se retrouve aujourd’hui avec les niveaux de 2014.

Et d.ajouter que; plusieurs voies sont possibles pour éliminer la pauvreté, réduire les inégalités et protéger notre planète. De nombreuses initiatives et solutions locales méritent d’être appuyées. Comme le dit très bien le NMD, « les solutions émanant du terrain sont d’une créativité et d’une pertinence sans égales lorsqu’elles trouvent l’espace pour s’exprimer », Il est également important que les investissements soient guidés par les priorités définies au niveau où elles peuvent avoir le plus d’impact, en concertation avec les citoyens.

Après la séance d’ouverture officielle des travaux de cette 3ème Université de printemps, les participants ont été conviés à prendre part aux travaux de trois sessions plénières consacrées à des communications traitant de différents sujets présentées par d’éminents enseignants chercheurs et des experts.