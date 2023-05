ENVIRONNEMENT : L’AUAM ET L’AGERG PARTENAIRE POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

Par Mohammed Drihem

En célébration de de la Journée mondiale de la terre qui coïncide avec la journée du 22 Avril de chaque année ; l’Association « Atlas-Maroc/Club UNESCO » (AUAM) en collaboration avec l’association des Gastro-Entérologues de la Région Centre du Maroc (AGERC) ont organisé Dimanche 30 Avril ; une journée de plantation de plants d’arbres du Cèdre de l’Atlas dans le Site de Ras El Mae relevant de la Collectivité territoriale de Bensmim dans la Province d’Ifrane.

Une trentaine de professeurs et de chirurgiens accompagnés de leur petite famille et leurs enfants ont participé à cette campagne de plantation de 100 plants d’arbres et à une petite randonnée pédestre commentée de 5 Km ; animée par Ali ADNAN Président fondateur de l’AUAM et Dr Chams Khassouani Membre d’AUAM dans la cédraie de Ras El Mae où ils ont découvert la flore de la Foret et découvert les bienfaits de la Sylvothérapie qui est une pratique ancestrale, qui fait partie de la naturopathie, qui est là pour prévenir et rééquilibrer l’organisme au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique et les bienfaits de la bonne oxygénation offerte par la région et qui est le pilier de notre état de santé, de nos performances, de nos capacités de défense et de régénération.

Par la même occasion, des Explications en géologie et entomologie ont été données aux enfants qui ont participé notamment à une vaste opération de nettoyage.

En Perspective de cette collaboration bien réussie selon Abdelali Adnane ; l’AUAM et l’AGERC envisagent un partenariat et une coopération pérenne au service du développement durable.