La Forêt de Ras El Mae d’Ifrane Accueille le premier champion at scolaire de la course d’orientation

Par Mohammed Drihem.



Samedi 29 avril 2023 ; la cédraie de Ras El Mae relevant de la Collectivité territoriale de Bensmin dans la province d’Ifrane à été au rendez-vous avec l’organisation du Premier championnat national scolaire de la course d’orientation bien réussi par la Fédération Royale Marocaine des Sports Scolaire.

Cette première édition du championnat national scolaire de la Course d’orientation a été marqué par la participation de 10 académies régionales de l’ةducation et de la Formation en présence du Directeur central de la Direction des sports et de l’éducation physique au ministère de tutelle, du Directeur provincial de ce dernier à Ifrane qui ont présidé la cérémonie de remise des prix et médailles aux équipes gagantes en présence notamment de plusieurs cadres enseignants de l.EPS et membres de la FRMSS.

Sur le plan technique de cette course d’orientation organisée en pleine forêt de Cèdre sur une distance de 10 km comportant 10 balises à retrouver, le premier rang chez les Dames à été occupé par l’ةquipe de l’AREF de la Région Fès Meknès qui a parcouru cette distance en 00 :36 :44 :00 avec 10 balise trouvées suivie de l’équipe de l’AREF de Rabat-Salé-Kenitra classée seconde avec un chrono de 00 :41 :47 :00 et 10 balises découvertes et de l’équipe de l’AREF de Layoune-Sakia Elhamra en troisième position avec un chrono de 00 :45 :44 : 00 et 10 balises trouvées.

Chef les Hommes, la première place est revenue à l’équipe de l’AREF de Cadablanca-Settat qui a réalisé un chrono de 00 :23 :52 :00 suivie de l’équipe de l’AREF de Draa-Tafilalet avec un chrono de 00 :23 :53 :00 et 10 balises trouvés et par l’équipe de l’AREF de Layoune-Sakia Elhamra classée 3ème avec un chrono de 00 :29 :31 :00.

A souligner que La course d’orientation est un sport de pleine nature qui se pratique avec une carte ou document spécifique à normes codifiées et une Boussole , et un système de gestion adaptée (chronométrique électronique , puce électronique au doigt) pour ces courses qui se pratiquent en forets ou en Ville de jour ou de nuit ou les deux en même temps . La forme traditionnelle est une course à pied de type tout terrain mais d’autres formes de course d’orientation sont nées au fil des années, notamment en VTT et à Ski, à Raquettes, à cheval, en équipe, à l’aide de matériel de transmission voire en plongée. Une personne pratiquant cette activité est appelée orienteur ou orienteuse. Ce sport est une activité libre et n’est géré que pour les compétitions attribuant des titres officiels par l’International Orienteering Federation.